La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

14 de diciembre 2025 · 11:13hs
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto el sábado 20 de diciembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, en el marco del cierre del Seminario Internacional de Dirección Orquestal. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

El concierto marcará el final de una semana de trabajo intensivo que comenzará este lunes y que reúne a más de 60 participantes activos y oyentes provenientes de distintos países de América Latina, entre ellos Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, Brasil, República Dominicana, Colombia y Venezuela. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, con el auspicio de IAPSER Seguros.

El programa incluirá extractos del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev y la Sinfonía N° 5, Op. 48, de Dimitri Shostakowitch. La dirección artística y pedagógica general estará a cargo del maestro Luis Gorelik, mientras que la conducción del concierto será realizada por los alumnos del Seminario, quienes asumirán el desafío de dirigir a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en un contexto profesional.

Los directores que participarán de esta instancia final son Mateo Ayvazishvili, Jesús Caro, Eric Dalmau, Nahuel Flores, Bruno Genta, Carolina Murphy, Andrea Pulgar, Micaela Sánchez, Keiko Silvero, José Miguel Taveras y Gabriel Zepeda, seleccionados entre los asistentes al Seminario.

Sobre el espíritu de la propuesta, Gorelik señaló que el Seminario funciona como un punto de encuentro entre jóvenes directores con experiencia en orquestas profesionales y en espacios de formación infantil y juvenil. Además, remarcó la importancia de revisar los paradigmas tradicionales de la dirección orquestal y de pensar el rol del director como un actor activo dentro de su comunidad, vinculado a políticas culturales orientadas al desarrollo humano a través de la música.

Desde el ámbito académico, el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Daniel Richar, destacó el trabajo articulado con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Orquesta Sinfónica, al considerar que este tipo de iniciativas fortalecen y amplían los procesos de formación musical que impulsa la institución.

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Seminario Centro Provincial de Convenciones Paraná
