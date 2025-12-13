Martín Fierro al Streaming: Damián Betular y Paula Chaves conducen la primera gala

El domingo 14 de diciembre se realizará la primera edición de los Martín Fierro a los Canales de Streaming con la conducción de Damián Betular y Paula Chaves

El domingo 14 de diciembre, Damián Betular y Paula Chaves conducirán la primera edición de los Martín Fierro a los Canales de Streaming , una ceremonia que reconocerá a las producciones digitales más destacadas del año y marcará un nuevo capítulo en la historia de los premios impulsados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

La gala se llevará a cabo desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contará con la conducción de Damián Betular , referente de OLGA y conductor de Sería Increíble, y Paula Chaves , al frente de #TapadosDeLaburo junto a Nacho Elizalde, también por OLGA. La ceremonia se transmitirá en vivo a partir de las 21 , a través de OLGA y Telefe , en una apuesta conjunta entre el streaming y la televisión abierta.

La cobertura especial comenzará varias horas antes. Desde las 18.30, OLGA realizará una transmisión con la previa de la alfombra roja, conducida por Pollo Álvarez. A las 19.30, se dará inicio formal al paso de los nominados y figuras invitadas por la alfombra roja, que estará a cargo de tres duplas: Nacho Elizalde y Luli González; Marti Benza y Gastón Edul; y La Reini junto a Tefi Russo.

Los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming buscan reconocer las mejores producciones digitales estrenadas durante 2025, destacando el trabajo de creadores, programas y plataformas que transformaron las formas de comunicar, informar y entretener. La votación de esta primera edición está en manos de un comité integrado por socios de APTRA, directores creativos de los canales de streaming nominados y directivos de plataformas vinculadas al ecosistema digital.

Desde la organización adelantaron que la ceremonia contará con una puesta en escena de gran despliegue, con figuras invitadas, shows musicales en vivo y momentos especiales que buscan consolidar este reconocimiento como una referencia dentro de la industria del entretenimiento argentino.

Todos los nominados

Mejor programa federal

Para el Universo (Universo TV – Córdoba)

Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario)

Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)

Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones)

Mejor producción integral

OLGA

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi Live

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes (OLGA)

Un día rosarino (OLGA)

2° aniversario (OLGA)

Tini (La Casa Streaming)

Gelatón (Gelatina)

El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de Música (Luzu TV)

Un poco de ruido

FM Luzu (Luzu TV)

Soundtrash (Blender)

Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming

Patria y Familia (Luzu TV)

Los Del Turco (La Canchita TV)

El Fin del Mundo (OLGA)

Informativo

Segurola y Habana (Futurock)

Paraíso Fiscal (OLGA)

La Mañana (Infobae)

Circo Freak (Gelatina)

Tiempo Libre (La Casa Streaming)

Tremenda mañana (Bondi Live)

Divino Tesoro (Murad)

Actualidad

Ángel responde (Bondi Live)

El Ejército de la mañana (Bondi Live)

Resu en Vivo (Resumido)

Desayuno intermitente (Blender)

Ya fue todo (Jotax)

Elijo creer (Gelatina)

La posta (Stream Room TV Pública)

Deportivo

412 (412)

Cuidemos el fútbol (AZZ)

Gol gana (OLGA)

No se pudo (Vorterix)

Visitantes (Carnaval)

Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

Tapados de laburo (OLGA)

Se fue larga (Luzu TV)

Dopaminas (Vorterix)

Sumergidas en data (La Casa Streaming)

Había que decirlo (El Trece Prende)

Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

La Cruda (OLGA)

Banquete (OLGA)

Así somos (Luzu TV)

Esto es cine (Blender)

El Galpón (Vorterix)

Programa semanal

Los no talentos (Luzu TV)

Mi primo es así (OLGA)

Xtream master (Luzu TV)

Bang Bang (Gelatina)

Reporte minoritario (Vorterix)

Negocios son negocios (Mundo Dinero)

Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)

Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico

Soñé que volaba (OLGA)

Edición Especial (Luzu TV)

Qué olor (Gelatina)

5 minutos más (Vorterix)

Columnista

Paulo Kablan (OLGA)

Rolando Barbano (OLGA)

Iván Schargrodsky (Blender)

Emiliano Goggia (Gelatina)

Naty Maldini (Futurock)

Seba De Caro (Gelatina)

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González (OLGA)

Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)

Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi Live)

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)

Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística

Iván Schargrodsky (Cenital)

Luciana Geuna (OLGA)

Flor Halfon (Gelatina)

Esteban Trebucq (Bondi Live)

Carolina Amoroso (Infobae)

Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte

Gastón Edul (OLGA)

Octavio Gencarelli (Gelatina)

Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento revelación

Tomás Limansky (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Ángela Torres (Luzu TV)

Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)

Luli González (OLGA)

Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

Migue Granados (OLGA)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Julia Mengolini (Futurock)

Juan Pablo Varsky (Clank!)

Andrés Duka (Carnaval)

Mili Hadad (Infobae)

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Davoo Xeneize

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti

Interés general

Nadie Dice Nada (Luzu TV)

Paren la Mano (Vorterix)

Hay Algo Ahí (Blender)

Furia Bebé (Futurock)

TDT (OLGA)

Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina

Guille Aquino (Blender)

Nachito Saralegui (Vorterix)

Palao Khe (OLGA)

El Trinche (Luzu TV)

Martín Garabal (Luzu TV)

Rober Galati (Vorterix)

Leo Greco (Canal 22 Streaming)

Figura humorística femenina

Noe Custodio (OLGA & Gelatina)

Momi Giardina (Luzu TV)

Anita Espósito (Luzu TV)

Charo López (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Malena Guinzburg (Vorterix)

Coconducción masculina

Juan Ruffo (Blender)

Germán Beder (Vorterix)

Damián Betular (OLGA)

Marcos Aramburu (Gelatina)

Santi Talledo (Luzu TV)

Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)

Conducción femenina

Nati Jota (OLGA)

Malena Pichot (Futurock)

Paula Chaves (OLGA)

Vicky Garabal (Luzu TV)

La Tora (Luzu TV & Streams Telefe)

Sofi Martínez (Streams Telefe)

Conducción masculina