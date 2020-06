Verónica Ojeda tendría permiso para circular por la discapacidad de Dieguito Fernando

El sábado pasado, Verónica Ojeda quedó envuelta en un escándalo político que involucró a su actual pareja, el abogado Mario Baudry, que actualmente se desempeña como jefe de Gabinete de Sergio Berni. La ex mujer de Diego Maradona fue acusada por violar la cuarentena al trasladarse desde su casa de la localidad de Ezeiza hasta Brandsen.

Además, Baudry fue acusado por los policías que realizaban el control de tránsito de “abuso de autoridad” al interceder para que su pareja no fuera detenida y continuara con su viaje.

El abogado de Ojeda, Martín Francolino, habló este martes en Los ángeles de la mañana y aseguró que su representada no circuló con un permiso que indicaba que ella era funcionaria del Estado, tal como sugirieron las primeras versiones (incluso apareció una supuesta captura de dicho documento). “(Verónica) me dijo que estaba concurriendo al campo en Loma Verde, cerca de la localidad de Brandsen) porque todos los sábados a la tarde Dieguito Fernando está haciendo un tratamiento de equinoterapia”, explicó.

“Hay un fallo de la Justicia de Junín en el cual los municipales no pueden pedir ninguna documentación personal de la gente que detienen”, continuó Francolino en su relato, y agregó que, de esa manera, Ojeda mostró a las autoridades del retén la aplicación Cuidar. “Dijo que estaba concurriendo al campo a hacer el tratamiento. Y esta persona (por el efectivo que la demoró) empezó a decirle que no podía circular. Entonces, se acercó una oficial policía que preguntó qué estaba pasando, y cuando vio la aplicación, le dijo: ‘Usted puede circular sin ningún inconveniente'. Así fue”, aseguró el abogado de la ex mujer de Maradona.