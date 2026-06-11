Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas.

En el marco de la asistencia social, la Municipalidad de Paraná, a través de su Taller Textil, confecciona 3.000 frazadas destinadas a familias.

La Municipalidad de Paraná, a través de su Taller Textil, confecciona 3.000 frazadas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad social. La iniciativa permite brindar asistencia durante la temporada invernal mediante producción propia, optimizando recursos y fortaleciendo el trabajo de los empleados municipales. Se distribuirán a través de comisiones vecinales.

El producto ofrece la misma calidad que las mejores opciones del mercado, con un costo 50% menor.

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El trabajo de la Municipalidad de Paraná para la asistencia social

La intendenta Rosario Romero destacó la tarea que se desarrolla en el Taller Textil Municipal y explicó que, además de confeccionar indumentaria para el personal, actualmente se encuentra abocado a la fabricación de mantas de excelente calidad.

“Vamos a realizar, en una primera instancia, 3.000 frazadas que serán distribuidas a través de las comisiones vecinales para acompañar a familias que, por distintas situaciones económicas, necesitan reforzar el abrigo en sus hogares”, señaló Romero.

Frazadas Municipalidad de Paraná

En ese marco, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, dijo que “lo importante de destacar es que estas frazadas se realizan con mano de obra municipal, lo que jerarquiza al trabajador”, y subrayó que “el producto es de la misma calidad que las mejores frazadas de plaza, al 50 por ciento menos de costo”.

Además, resaltó el compromiso del Estado municipal “que en este momento difícil, con recursos genuinos, realiza frazadas de excelente calidad a un 50% menos de costo, para dar respuesta a las familias más necesitadas”.

La directora del Taller Textil Municipal, Patricia Soñez, valoró el trabajo que lleva adelante el equipo y expresó: “Siempre recibimos con mucha satisfacción la posibilidad de realizar estas frazadas porque nos sentimos valorados dentro de la Municipalidad”.

Asimismo, destacó las características del producto: “Son frazadas de excelente calidad, confeccionadas con materiales de primer nivel. En el mercado tienen un valor mucho más elevado”.

Finalmente, Soñez resaltó el compromiso de los trabajadores municipales: “Más allá de que es nuestro trabajo, saber que estas frazadas llegarán a familias que las necesitan nos genera una gran satisfacción. También sabemos que contribuimos a que el Estado ahorre recursos y eso es muy importante en este momento”.