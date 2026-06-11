En Concordia rechazaron la ampliación de la peatonal

Tras la negativa de comerciantes de la zona, la Municipalidad de Concordia determinó la no expansión de la peatonal.

Se rechazó una medida que ya tenía oferentes para el inicio de la obra.

La Municipalidad de Concordia resolvió dejar sin efecto la Licitación Pública N° 07/2026 destinada a la ampliación y revalorización de la Peatonal de la ciudad. La decisión implica la anulación del proceso iniciado mediante el Decreto N° 125/2026, que había autorizado el llamado a licitación para la provisión de materiales y mano de obra destinados a ejecutar la intervención urbana en el principal paseo comercial de Concordia.

La medida quedó plasmada en el Decreto N° 522/2026, firmado el pasado 3 de junio por el intendente Francisco Azcué y el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel.

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De acuerdo con los fundamentos expuestos en el decreto, la determinación surgió a partir de un informe elaborado por la Subsecretaría de Obras Públicas, donde se puso de manifiesto la falta de consenso alcanzado con los comerciantes frentistas del sector.

Según se detalla en el expediente, el proyecto había sido diseñado en base a encuestas realizadas por personal de la Secretaría de Desarrollo Humano, cuyos resultados reflejaban una aceptación cercana al 80 por ciento. Sin embargo, cuando se avanzó en una prueba piloto mediante la colocación de módulos móviles para ensanchar el espacio peatonal, comenzaron a surgir objeciones por parte de comerciantes de la zona.

El informe técnico señala que se registró "un descontento y disconformidad" por parte de los frentistas y que, tras la difusión de la propuesta, se desarrolló una reunión el 21 de marzo con los comerciantes afectados.

En ese encuentro, los participantes expresaron "una clara postura, en contraposición a la propuesta", situación que llevó a las autoridades municipales a reconsiderar la continuidad del proyecto.

La oposición a la peatonal

La Subsecretaría de Obras Públicas también argumentó que la actual situación económica que atraviesa el sector comercial del centro concordiense fue otro de los factores considerados al momento de recomendar la suspensión de la iniciativa.

En el documento se sostiene que, teniendo en cuenta "la crisis que azota al comercio del radio céntrico" y considerando que este tipo de intervenciones urbanas requieren "del mayor consenso y aceptación de la ciudadanía en general", resultaba conveniente dejar sin efecto el proceso licitatorio.

Asimismo, desde el área adelantaron que se evaluará una nueva propuesta para el sector, que será elaborada junto a las áreas técnicas correspondientes y en diálogo con los comerciantes, con el objetivo de alcanzar un proyecto consensuado.

Ya se había hecho la apertura de sobres en Concordia

La apertura de sobres se había realizado el 4 de marzo y contó con la participación de cuatro oferentes. Las propuestas económicas presentadas fueron de 47,6 millones de pesos por parte de Cocco Construcciones S.R.L.; 60,1 millones de pesos de Cyalco S.R.L.; 65,3 millones de pesos de Jorge Fabricio Altamirano; y 79,5 millones de pesos correspondientes a Eduardo Marcelo Chezzi.

Con el decreto ahora vigente, el municipio dispuso el cierre definitivo del procedimiento licitatorio, la baja de la partida presupuestaria prevista para la obra y la notificación formal a todas las firmas participantes.