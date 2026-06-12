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Corea del Sur reaccionó y logró un justo triunfo ante República Checa

Corea del Sur ganó 2-1 en Guadalajara: tras empezar perdiendo con gol de Krejí, lo dieron vuelta con Hwang y Hyeon-Gyu en la continuidad del Grupo A.

12 de junio 2026 · 01:11hs
Corea del Sur ganó en su debut en el Mundial 2026.

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Corea del Sur dio el primer golpe importante en la pelea por el Grupo A del Mundial 2026 al remontar un 1-0 ante República Checa y quedarse con una victoria que también impacta directamente en el futuro de México. Fue 2 a 1 para los asiáticos.

Lo que dejó el triunfo de Corea del Sur

Durante el juego que se llevó a cabo en el Estadio Guadalajara, los checos se habían adelantado con un gol, pero los asiáticos reaccionaron en la segunda mitad con anotaciones de Hwang In-beom y posteriormente completaron la remontada para sumar tres puntos fundamentales.

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Para República Checa, la derrota representa un duro golpe. Después de ponerse en ventaja, dejó escapar puntos que parecían seguros y ahora está obligada a sumar frente a Sudáfrica para mantenerse con vida. Un nuevo tropiezo podría dejarla al borde de la eliminación cuando aún restaría una jornada por disputar.

Corea del Sur República Checa Mundial 2026
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