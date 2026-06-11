Los Fabulosos Cadillacs vuelven a Santa Fe después de 25 años

La banda liderada por Vicentico se presentará el sábado 3 de octubre en la Estación Belgrano, en un show que marcará su regreso a la capital santafesina

Los Fabulosos Cadillacs volverán a Santa Fe después de 25 años. La histórica banda liderada por Vicentico y Flavio se presentará el 3 de octubre en el predio de la Estación Belgrano, en un concierto que marcará uno de los regresos más esperados del año en la región.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo llegará con un repertorio que incluirá muchos de los clásicos que lo convirtieron en una referencia de la música latinoamericana, entre ellos Matador, Vasos Vacíos, Mal Bicho y Siguiendo la Luna.

Fundada en Buenos Aires en 1984, la banda revolucionó la escena musical al fusionar rock, ska, reggae y ritmos afroantillanos. A lo largo de su carrera obtuvo múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos premios Grammy y Grammy Latinos, además de consolidar una convocatoria que se mantiene vigente en distintos escenarios del mundo.

La venta de entradas comenzará con una preventa exclusiva para clientes Visa Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos el 12 de junio a las 12, con nueve cuotas sin interés durante 72 horas. La venta general se habilitará el 15 de junio a las 12, con beneficios de financiación. Los tickets podrán adquirirse a través de la plataforma oficial de Harlem.