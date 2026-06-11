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Del albañil poeta al bandido rural: un viaje teatral por historias argentinas

“Al borde del andamio” regresará a Paraná, mientras que “El rastro” presentará una nueva puesta de una obra premiada en distintos festivales

11 de junio 2026 · 14:37hs
 “Al borde del andamio. Vida y poesía de Amador”

 “Al borde del andamio. Vida y poesía de Amador”
“El rastro. Tras la huella de Isidro Velázquez”

“El rastro. Tras la huella de Isidro Velázquez”

La sala ARTEATRO recibirá un fin de semana dedicado al teatro unipersonal con dos funciones protagonizadas por Toño López y dirigidas por Belisario Ruiz. Las presentaciones se realizarán el viernes 19 y sábado 20 de junio a las 21 en la sala ubicada en Tucumán 378 de Paraná.

La poesía de Jorge Spíndola y la leyenda de Isidro Velázquez llegan a ARTEATRO

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La propuesta reunirá dos obras que han recorrido distintos escenarios del país y que abordan, desde lenguajes y universos diferentes, historias atravesadas por la memoria, la identidad y los márgenes sociales.

La primera función será el viernes 19 con el regreso de “Al borde del andamio. Vida y poesía de Amador”, una obra basada en textos del poeta patagónico Jorge Spíndola. A cuatro años de su estreno, la producción volverá a Paraná luego de presentarse en diversas ciudades argentinas.

La pieza narra la historia de Amador Barría, un albañil y poeta que, detenido frente a la puerta de su casa, reconstruye episodios de su vida mientras intenta comprender los recuerdos, los amores, las pérdidas y las contradicciones que lo atraviesan. La dramaturgia de Belisario Ruiz incorpora la poesía de Spíndola, mensajes del tradicional “Mensajero al poblador rural” y fragmentos radiales para construir un entramado de voces que dialogan entre sí.

La propuesta recupera además el universo poético de Spíndola, una escritura comprometida con las comunidades invisibilizadas, los trabajadores y los paisajes patagónicos. En ese contexto, los mensajes rurales que desde hace décadas forman parte de la programación de las radios AM del sur argentino funcionan como una suerte de paisaje sonoro que amplía la dimensión cultural y territorial de la obra.

Al día siguiente, el sábado 20, se presentará una nueva puesta de “El rastro. Tras la huella de Isidro Velázquez”, un unipersonal que obtuvo el Primer Premio Municipal de Artes Escénicas de Paraná en 2022, además de reconocimientos en la Fiesta Provincial del Teatro de Entre Ríos y en el Festival de Teatro de Larroque.

EL RASTRO. Tras la huella de Isidro Velázquez, OBRA

La obra se centra en la figura de Isidro Velázquez, considerado el último bandido rural de la Argentina. A partir de un trabajo de investigación que reunió documentos históricos, testimonios, artículos periodísticos y relatos orales, la dramaturgia reconstruye la transformación de un trabajador rural y padre de familia en el fugitivo más buscado del país durante la década de 1960.

Lejos de presentar una biografía convencional, la propuesta indaga en los mecanismos sociales que convierten a un hombre común en una figura legendaria. Admirado por los sectores populares y perseguido por las fuerzas de seguridad, Velázquez aparece asociado al arquetipo del “buen ladrón”, presente en distintas tradiciones populares, que desafía las estructuras de poder y encarna formas de resistencia frente a la injusticia.

Desde la escena, el personaje relata su propia historia mientras revive la persecución que marcó sus últimos años en el monte chaqueño. El relato combina elementos históricos y míticos para explorar las tensiones entre memoria, verdad y leyenda.

Las dos funciones contarán con entradas generales a 10.000 pesos en venta anticipada y 12.000 pesos en puerta. Las reservas pueden realizarse al teléfono 343-5336779.

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Historias Albañil Al borde del andamio Arteatro gira Paraná Leyenda Poesía Belisario Ruiz
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