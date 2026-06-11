Marcos Giles abrió WhatsApp en vivo y expuso una fuerte charla con Ángela Torres

"Estuve sola todo el mes": el mensaje de Ángela Torres que se filtró en pleno vivo

Marcos Giles quedó en el centro de la conversación en redes sociales luego de protagonizar un inesperado episodio durante una transmisión en vivo. El streamer mostró por error parte de una conversación privada que mantenía con su pareja, la cantante Ángela Torres, y el contenido del intercambio no tardó en viralizarse.

El hecho ocurrió mientras realizaba uno de sus habituales streams compartiendo la pantalla de su computadora. En medio de la transmisión, abrió accidentalmente WhatsApp Web y durante algunos segundos quedaron expuestos mensajes que intercambiaba con la artista.

Un mensaje, una filtración y miles de críticas: la polémica que envuelve a Marcos Giles

Al advertir lo sucedido, Giles reaccionó de inmediato e intentó cerrar la ventana. “¡No!”, exclamó al darse cuenta del error. Sin embargo, varios usuarios lograron capturar imágenes del chat antes de que desapareciera de la pantalla.

Entre los mensajes que pudieron leerse figuraba un reclamo de Ángela Torres vinculado al tiempo que compartían como pareja. “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”, escribió la cantante.

En otro tramo de la conversación, Torres agregó: “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”.

La situación generó numerosas reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la respuesta que habría dado el streamer, quien, según trascendió, respondió horas después mediante un mensaje de voz. “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”, habría sido su contestación.

A pesar de la repercusión que alcanzó el episodio, todo indica que la pareja logró superar el momento. Horas después de la viralización del chat, ambos compartieron publicaciones en sus redes sociales mostrando que continuaban juntos.

Fue Ángela Torres quien publicó una fotografía junto a Giles frente a un espejo y acompañó la imagen con una dedicatoria afectuosa: “Mi amor te amo mucho”. Más tarde, el streamer replicó la historia en su cuenta y respondió con un corazón y el mensaje: “Mi ángel”.