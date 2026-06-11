Los libros más elegidos por los argentinos

Cada 15 de junio se celebra el Día Nacional del Libro, una fecha que invita a reflexionar sobre el valor de la lectura y su impacto cultural.

Entre los datos más destacados se observa el crecimiento de los libros vinculados al bienestar, la inteligencia artificial y las novelas románticas, el auge de las compras online a través de tarjetas de crédito y billeteras virtuales, y una nueva tendencia de consumo vinculada a fechas especiales como el Día del Padre, donde crecen las búsquedas de libros según intereses y perfiles personalizados.

Además, la compañía anunció el lanzamiento de su nueva flota propia de distribución en CABA y GBA, con envíos en el día para optimizar la experiencia de compra y acelerar las entregas en todo el país.

Cada 15 de junio se celebra el Día Nacional del Libro, una fecha que invita a reflexionar sobre el valor de la lectura y su impacto cultural. En este contexto, Buscalibre, la librería online, compartió su Índice de Lectura 2026, un relevamiento que analiza los hábitos de compra y las tendencias literarias de los argentinos durante el último año, donde se revela que el 2025 fue un año complejo para el consumo, y el mundo editorial no fue la excepción. Sin embargo, se ven señales de recuperación y esperanzadoras.

“En los últimos años observamos que el lector argentino se volvió cada vez más curioso y diverso en sus elecciones. Hoy conviven los clásicos de siempre con nuevas temáticas vinculadas a la tecnología, el bienestar y los cambios sociales”, señaló Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.

¿Qué están leyendo los argentinos en 2026?

Los datos relevados por Buscalibre muestran que el hábito de la lectura se mantiene firme y con nuevas tendencias temáticas. Entre los intereses que más crecieron durante el último año se destacan:

Inteligencia artificial y tecnología Los libros que exploran el impacto de la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y los avances tecnológicos se posicionan entre los más buscados por lectores interesados en comprender los cambios del mundo actual.

Los libros que exploran el impacto de la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y los avances tecnológicos se posicionan entre los más buscados por lectores interesados en comprender los cambios del mundo actual. Salud mental y bienestar Los títulos vinculados al desarrollo personal, la gestión emocional y los hábitos saludables siguen siendo protagonistas del ranking, reflejando una creciente preocupación por el equilibrio entre vida personal y laboral.

Los títulos vinculados al desarrollo personal, la gestión emocional y los hábitos saludables siguen siendo protagonistas del ranking, reflejando una creciente preocupación por el equilibrio entre vida personal y laboral. Ciencia ficción y novelas románticas Las novelas distópicas y las de amor continúan captando el interés del público, con historias que invitan a reflexionar sobre el presente a partir de escenarios imaginarios.

Las novelas distópicas y las de amor continúan captando el interés del público, con historias que invitan a reflexionar sobre el presente a partir de escenarios imaginarios. Biografías e historias reales Las vidas de referentes de la política, el deporte, la ciencia y el entretenimiento mantienen una fuerte presencia entre los libros más elegidos por los lectores argentinos.

“ Para nosotros, el género que más adquieren nuestros clientes son las novelas románticas y libros de bienestar ya que nuestro público es la gente joven que está acostumbrada a comprar por internet. Asimismo, internet logra federalizar el acceso de libros y permite que cualquier persona pueda comprar libros desde cualquier punto del país”, agregó Meabe.

Top 10 de libros más vendidos

Según el relevamiento realizado por Buscalibre, estos fueron los 10 títulos más vendidos en Argentina a través de la plataforma durante el último año: