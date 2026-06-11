La UADER lanzó una Diplomatura en Gestión de Emprendimientos con modalidad virtual

La UADER cuenta con una nueva propuesta de formación destinada a emprendedores, trabajadores independientes y personas interesadas en general.

La Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER abrió las inscripciones para una nueva propuesta de formación destinada a emprendedores, trabajadores independientes y personas interesadas en desarrollar proyectos productivos, comerciales o de servicios. El cursado comenzará en este junio y tendrá una duración de ocho meses.

La Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) presentó la Diplomatura en Gestión de Emprendimientos, una capacitación orientada a brindar herramientas prácticas para quienes buscan iniciar, fortalecer o profesionalizar un emprendimiento.

La propuesta académica está dirigida a personas mayores de 18 años y no requiere formación previa específica. Su objetivo es acompañar a emprendedores y emprendedoras en el desarrollo de proyectos sostenibles, aportando conocimientos que permitan mejorar la planificación, la organización y la toma de decisiones.

Durante los ocho meses de cursado se abordarán temáticas vinculadas al perfil emprendedor, la planificación estratégica, el marketing, la construcción de marca, la administración financiera, los aspectos legales y la elaboración de planes de negocios. Desde la institución señalaron que los contenidos están diseñados para que cada participante pueda aplicarlos a su propia iniciativa o avanzar en la concreción de una idea de negocio.

La diplomatura comenzará en junio de 2026 y se desarrollará bajo modalidad virtual, combinando clases sincrónicas, actividades asincrónicas y acceso a contenidos grabados, lo que permitirá una mayor flexibilidad para los estudiantes.

Desde la Facultad destacaron que esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer el vínculo entre la universidad pública y el ecosistema emprendedor, promoviendo capacidades que contribuyan al desarrollo económico, social y territorial.

La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados. Además, docentes, estudiantes, graduados y personal no docente que integran la Comunidad FCG accederán a un descuento del 30% en el valor de la inscripción.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].