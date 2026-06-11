Uno Entre Rios | UADER

La UADER lanzó una Diplomatura en Gestión de Emprendimientos con modalidad virtual

La UADER cuenta con una nueva propuesta de formación destinada a emprendedores, trabajadores independientes y personas interesadas en general.

11 de junio 2026 · 22:54hs
UADER y una nueva enseñanza.

UADER y una nueva enseñanza.

La Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER abrió las inscripciones para una nueva propuesta de formación destinada a emprendedores, trabajadores independientes y personas interesadas en desarrollar proyectos productivos, comerciales o de servicios. El cursado comenzará en este junio y tendrá una duración de ocho meses.

Lo que presenta la UADER

La Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) presentó la Diplomatura en Gestión de Emprendimientos, una capacitación orientada a brindar herramientas prácticas para quienes buscan iniciar, fortalecer o profesionalizar un emprendimiento.

La propuesta académica está dirigida a personas mayores de 18 años y no requiere formación previa específica. Su objetivo es acompañar a emprendedores y emprendedoras en el desarrollo de proyectos sostenibles, aportando conocimientos que permitan mejorar la planificación, la organización y la toma de decisiones.

Durante los ocho meses de cursado se abordarán temáticas vinculadas al perfil emprendedor, la planificación estratégica, el marketing, la construcción de marca, la administración financiera, los aspectos legales y la elaboración de planes de negocios. Desde la institución señalaron que los contenidos están diseñados para que cada participante pueda aplicarlos a su propia iniciativa o avanzar en la concreción de una idea de negocio.

La diplomatura comenzará en junio de 2026 y se desarrollará bajo modalidad virtual, combinando clases sincrónicas, actividades asincrónicas y acceso a contenidos grabados, lo que permitirá una mayor flexibilidad para los estudiantes.

Desde la Facultad destacaron que esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer el vínculo entre la universidad pública y el ecosistema emprendedor, promoviendo capacidades que contribuyan al desarrollo económico, social y territorial.

La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados. Además, docentes, estudiantes, graduados y personal no docente que integran la Comunidad FCG accederán a un descuento del 30% en el valor de la inscripción.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

UADER diplomatura emprendimientos
Ver comentarios

Lo último

La UADER lanzó una Diplomatura en Gestión de Emprendimientos con modalidad virtual

La UADER lanzó una Diplomatura en Gestión de Emprendimientos con modalidad virtual

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Indec: cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre

Indec: cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre

Ultimo Momento
La UADER lanzó una Diplomatura en Gestión de Emprendimientos con modalidad virtual

La UADER lanzó una Diplomatura en Gestión de Emprendimientos con modalidad virtual

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Indec: cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre

Indec: cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Policiales
Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Paraná: confirman que el hombre muerto tiene heridas compatibles con arma blanca

Paraná: confirman que el hombre muerto "tiene heridas compatibles con arma blanca"

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Ovación
Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

La provincia
Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

En Concordia rechazaron la ampliación de la peatonal

En Concordia rechazaron la ampliación de la peatonal

Dejanos tu comentario