La Obra Social de Entre Ríos (OSER) respondió a planteos del Círculo Médico de Paraná y recordó que las prestaciones cubiertas no pueden generar cargos extras.

.OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) recordó que no está permitido el cobro de aranceles compensatorios, plus o cargos adicionales a los afiliados por prestaciones incluidas dentro de la cobertura vigente. Asimismo, informó que quienes se encuentren ante una situación de este tipo pueden realizar la denuncia a través de los canales oficiales para que se adopten las medidas correspondientes.

La aclaración fue realizada luego de las manifestaciones públicas efectuadas por el Círculo Médico de Paraná respecto de la posibilidad de implementar aranceles complementarios para los afiliados de la obra social provincial.

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

El Círculo Médico de Paraná autorizó el cobro de plus a los afiliados a OSER

Costos extras

Desde OSER señalaron que las prestaciones contempladas en los convenios vigentes deben brindarse en las condiciones acordadas, sin trasladar costos extras a los usuarios. En ese marco, remarcaron que cualquier intento de cobro adicional por parte de los prestadores constituye una práctica no autorizada.

La entidad indicó además que los afiliados tienen derecho a recibir las prestaciones cubiertas sin efectuar pagos complementarios y que, ante cualquier irregularidad, es importante realizar la denuncia correspondiente para permitir la intervención de la obra social.

Finalmente, OSER reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los afiliados y aseguró que continuará supervisando el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los distintos prestadores de salud.