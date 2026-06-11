Uno Entre Rios | La Provincia | OSER

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) respondió a planteos del Círculo Médico de Paraná y recordó que las prestaciones cubiertas no pueden generar cargos extras.

11 de junio 2026 · 19:52hs
.OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

.OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) recordó que no está permitido el cobro de aranceles compensatorios, plus o cargos adicionales a los afiliados por prestaciones incluidas dentro de la cobertura vigente. Asimismo, informó que quienes se encuentren ante una situación de este tipo pueden realizar la denuncia a través de los canales oficiales para que se adopten las medidas correspondientes.

La aclaración fue realizada luego de las manifestaciones públicas efectuadas por el Círculo Médico de Paraná respecto de la posibilidad de implementar aranceles complementarios para los afiliados de la obra social provincial.

El Círculo Médico de Paraná autorizó el cobro de plus a los afiliados a OSER

El Círculo Médico de Paraná autorizó el cobro de plus a los afiliados a OSER

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia.

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

Costos extras

Desde OSER señalaron que las prestaciones contempladas en los convenios vigentes deben brindarse en las condiciones acordadas, sin trasladar costos extras a los usuarios. En ese marco, remarcaron que cualquier intento de cobro adicional por parte de los prestadores constituye una práctica no autorizada.

La entidad indicó además que los afiliados tienen derecho a recibir las prestaciones cubiertas sin efectuar pagos complementarios y que, ante cualquier irregularidad, es importante realizar la denuncia correspondiente para permitir la intervención de la obra social.

Finalmente, OSER reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los afiliados y aseguró que continuará supervisando el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los distintos prestadores de salud.

OSER afiliados Círculo Médico de Paraná irregularidades
Noticias relacionadas
A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia.

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

 Si se otorga aumento a una especialidad y a otra no, no es una propuesta equitativa, se expresa desde Femer respecto a convenio con OSER 

Femer analiza una nueva oferta de OSER

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas.

Asistencia social: la Municipalidad de Paraná produce frazadas

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta.

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

Ver comentarios

Lo último

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

Ultimo Momento
Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

En Concordia rechazaron la ampliación de la peatonal

En Concordia rechazaron la ampliación de la peatonal

Patronato puso a la venta las entradas para el partido contra Atlético de Rafaela

Patronato puso a la venta las entradas para el partido contra Atlético de Rafaela

Policiales
Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Paraná: confirman que el hombre muerto tiene heridas compatibles con arma blanca

Paraná: confirman que el hombre muerto "tiene heridas compatibles con arma blanca"

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Ovación
Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

La provincia
Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

OSER advirtió que no está autorizado el cobro de plus a afiliados y pidió denunciar irregularidades

En Concordia rechazaron la ampliación de la peatonal

En Concordia rechazaron la ampliación de la peatonal

Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio

El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio

Dejanos tu comentario