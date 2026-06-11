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Indec: cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre

Según informó el Indec, una familia con cuatro integrantes necesitó $1.500.000 en mayo para no ser pobre. Aumentó un 2% en relación a abril.

11 de junio 2026 · 22:23hs
Según el Indec

Según el Indec, una familia con cuatro integrantes necesitó $1.500.000 en mayo para no ser pobre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, donde una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar la línea de la pobreza. Esto representa un 2,0% más que el mes previo.

La variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) en mayo fue de 2,4%. Por su parte, la canasta básica total (CBT) fue de 2,0%. De esta forma, la CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,2% y de 34,9%, respectivamente, según el Indec.

La inflación de mayo fue de 2,1%, el nivel más bajo en meses.

La inflación de mayo fue de 2,1%, el nivel más bajo en meses

Comercios de cercanía advierten que son más frecuentes los aumentos de precios 

La inflación de mayo se habría ubicado entre 2,1% y 2,3%, según estimaciones privadas

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Más datos del Indec

Una familia de tres integrantes, compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó $542.351 para cubrir la CBA y $1.193.173 para la CBT.

En segundo lugar, un hogar de cuatro personas compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, tuvo que disponer de $681.246 para cubrir las necesidades de la CBA y $1.498.741 para la CBT.

Y en el tercer ejemplo representativo que presenta el Indec, una familia de cinco integrantes compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, precisó $716.521 para la CBA y $1.576.346 para la CBT.

Según el Indec, un adulto equivalente necesitó $220.468 para cubrir las necesidades de la CBA y superar la línea de indigencia, mientras que para cubrir la CBT el número ascendió a $485.030.

Indec Familia pobre
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