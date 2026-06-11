Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

“Me siento más cómodo en el auto”, manifestó Franco Colapinto, que llegó al circuito con la camiseta de la Selección Argentina.

El argentino llegó este jueves a los boxes de Montmeló con la camiseta de la Selección.

Franco Colapinto habló en la conferencia de prensa previo al comienzo de las actividades del Gran Premio de Barcelona. El argentino llegó al circuito español con la camiseta de la Selección Argentina y con sensaciones positivas luego de lo conseguido en las últimas carreras. En el media day, explicó que está pasando por un momento donde tiene mayor confianza gracias a las mejoras del A526 y al trabajo que viene haciendo junto al equipo.

Al ser consultado por el salto de rendimiento que se vio en Miami y Canadá, Colapinto comentó sobre los avances logrados en las últimas semanas. “Creo que cambiaron varias cosas, pero, en general, me siento más cómodo en el auto, más compenetrado y un poco más conectado con él. Pienso que todo empezó a ir en la dirección correcta después de ese pequeño descanso antes de Miami”, dijo Colapinto.

Franco Colapinto valoró el progreso del equipo

El argentino explicó que, luego de esa pausa en el calendario de F1, el equipo consiguió identificar las áreas en las cuales mejorar. “Dimos los pasos adecuados y encontramos algunas cosas que realmente me ayudaron a estar en una mejor situación. Sentirme un poco más conectado con el auto realmente ayuda este año. Con la energía, hay muchos factores que desempeñan un papel importante en el rendimiento”, agregó.

El piloto de Alpine dijo que la mayor diferencia respecto a las primeras carreras de la temporada pasa por la regularidad que viene mostrando el conjunto francés. “Estamos siendo más consistentes y, en general, estamos en una mejor situación desde ese pequeño descanso”, aseguró Franco.

Colapinto también dió su opinión sobre las características de los actuales monoplazas y sobre si se siente más cómodo con estos o con los del año pasado. “Con el auto de Alpine me sentí mejor esta temporada que en la anterior”, concluyó.