Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Jugadores y DT de Amigueros hablaron con UNO al respecto del campeonato obtenido el pasado fin de semana tras vencer en la final a Sportivo Urquiza.

La consagración de Amigueros en el Torneo Apertura de la Primera B masculina de futsal de Paraná no fue un campeonato más. Para un club que comenzó su camino hace poco más de un año, levantar su primera copa representó mucho más que una victoria deportiva: fue la confirmación de un proyecto construido desde la amistad, el compromiso y el sentido de pertenencia.

El equipo se quedó con la Final de Oro tras igualar 3 a 3 ante Sportivo Urquiza y luego imponerse 4 a 3 en la tanda de penales, en una definición vibrante disputada en el estadio cubierto del Berduc. La conquista llegó en apenas el segundo torneo oficial de la institución y dejó a Amigueros a un paso del gran objetivo: pelear a fin de año por el ascenso a la Primera A.

Son realmente una familia

En diálogo con UNO, el entrenador Edgardo Rubén Alegre, conocido en el ambiente como Torta, explicó que el título tuvo un valor especial por la historia reciente del club y por el grupo humano que logró construir. “La verdad que fue un momento difícil desde lo emocional, porque nosotros arrancamos a mitad del año pasado, llegamos a semifinales y este año el desafío era al menos repetir esa instancia. Pero se fueron dando las cosas y llegamos a la final”, contó.

El DT remarcó que el plantel está compuesto por chicos que mantienen una relación muy cercana incluso fuera de la cancha. “Amigueros es un grupo de chicos y chicas que son realmente muy amigos, muy familia. Era importante que ellos pudieran ganar este título porque les puede servir como un empujón para todo lo que viene de acá en adelante”, señaló.

Ya pelea arriba

Amigueros nació hace poco más de un año, pero rápidamente comenzó a competir de igual a igual con equipos tradicionales del futsal paranaense. Para Alegre, todavía no dimensionan del todo lo que consiguieron. “Creo que todavía no son conscientes de lo que lograron. Es difícil encontrar jóvenes que asuman un compromiso como formar una asociación o impulsar un club. Por eso decidí acompañarlos y asesorarlos en este proyecto”, explicó.

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El entrenador, con una larga trayectoria en el futsal local, destacó además el crecimiento que tuvo la disciplina en Paraná durante los últimos años. “Cuando empecé hace 18 años había muy pocos equipos. Hoy el crecimiento fue rapidísimo y el futsal se convirtió en un deporte apasionante, no solo por el juego sino por los valores que transmite”, afirmó.

Alegre también valoró el clima que se vivió durante la final, con ambas hinchadas compartiendo el estadio sin incidentes. “Lo más lindo es el respeto que existe. Era una final y se jugó como hombres, con intensidad, pero sin mala intención. La gente lo entiende y acompaña muchísimo”, sostuvo.

El grupo, la fortaleza

Los jugadores coincidieron en que el principal motivo de la consagración fue la unión del plantel. Santiago Tomasini, uno de los referentes ofensivos, aseguró que el grupo humano fue determinante para sostenerse en los momentos difíciles. “Es algo hermoso, más que nada por el grupo que tenemos y por la hinchada. No se puede explicar con palabras”, expresó.

Agustín Ruiz, cierre del equipo, fue en la misma línea y destacó el compromiso cotidiano del plantel. “Todos venimos a entrenar con la mejor onda y nos rompemos por el equipo. El técnico tiene mucha experiencia y eso ayuda bastante”, dijo.

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Alexis Villagra, arquero de Amigueros, recordó especialmente la previa de la final y el apoyo recibido por parte de las familias. “El partido era a las 9 y media y ya estaban haciendo la previa desde las 5 de la tarde. Además, en el vestuario tuvimos un gesto que nos cambió la cabeza: el capitán nos dio cartas y fotos de nuestras familias. Entramos a jugar con otra confianza y con ganas de dejar todo”, contó.

Villagra también relativizó los elogios individuales y destacó el trabajo colectivo. “No me sentí la figura. Todos pusimos nuestro granito de arena. No alcanza con que destaque un jugador; el grupo fue lo que nos hizo campeones”, remarcó.

Título con dedicatoria

La conquista tuvo además un fuerte componente emocional. El plantel le dedicó el campeonato a Eduardo García, padre del capitán Leandro García, quien falleció recientemente. “Este título es para él”, remarcaron los jugadores, en un mensaje que atravesó a todo el grupo durante la definición. También hubo un agradecimiento especial para Ángel Vázquez, quien hizo un gran esfuerzo para poder acompañar al equipo en un partido considerado clave dentro de la corta historia de la institución.

Otro objetivo: el ascenso

Aunque el Apertura ya quedó en manos de Amigueros, el trabajo todavía no terminó. El reglamento establece que el ascenso se definirá a fin de año en una final anual entre el campeón del Apertura y el ganador del Clausura.

amigueros 1 Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título UNOER/ Alan Barbosa

Por eso, dentro del plantel ya apuntan al próximo desafío. “Este fue un pasito de lo que nos falta todavía. Nuestro objetivo real es ascender y vamos a dejar todo para darle otra alegría a nuestra gente”, aseguraron.

Alegre, por su parte, remarcó que el objetivo principal seguirá siendo el crecimiento deportivo del grupo. “Mi idea es que ellos sean cada día un poquito mejores jugadores de futsal. Si mejoran individualmente, eso se traslada al colectivo y nos permite llegar a estas instancias”, explicó.

Un proyecto que recién empieza

Más allá de la copa, en Amigueros entienden que el verdadero desafío comienza ahora: sostener el crecimiento, consolidar el proyecto institucional y seguir compitiendo entre los mejores. “Ahora viene lo más difícil y lo más lindo: seguir creciendo y proyectando siempre en pos del deporte”, resumió Alegre.

Con una identidad marcada por la amistad, el compañerismo y el compromiso, Amigueros ya escribió la primera gran página de su historia. Y, por lo que muestran sus protagonistas, sienten que todavía queda mucho por contar.