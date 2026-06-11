APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

Los árbitros Claudio Páez y Diego Ruberto fueron agredidos física y verbalmente luego de un partido de la APB.

La agresión a los árbitros de la APB se produjo por parte de simpatizantes de Unión de Crespo, tras el encuentro entre el Cervecero y Olimpia.

Los árbitros no prestarán servicios en ninguna categoría hasta que la Asociación Paranaense de Básquet (APB) no garantice la seguridad y el resguardo de la integridad física en todos los partidos, luego de los hechos de violencia en el partido entre Unión de Crespo y Olimpia por los cuartos de final del Torneo Apertura.

El comunicado enviado por la Filial Paraná y el Colegio de Árbitros expresó su repudio “ante los gravísimos hechos de violencia física, verbal y amenazas que sufrieron Claudio Páez y Diego Ruberto en el partido de Primera División entre Unión de Crespo y Olimpia que jugaron este miércoles".

“Al retirarse de las instalaciones, la dupla arbitral fue agredida, hostigada, insultada y perseguida por simpatizantes locales. La situación escaló al punto de que fueron rodeados por aproximadamente 6 simpatizantes y uno de nuestros jueces fue agredido cobardemente por la espalda con un golpe de puño en la cabeza, obligándolo a tener que correr varias cuadras para salvaguardar su integridad física mientras era perseguido por los agresores”, señala el escrito.

La exigencia a la APB y los clubes

Asimismo, el comunicado agrega: “Exigimos a las autoridades competentes, a las asociaciones y a las dirigencias de los clubes que tomen medidas ejemplificadoras y urgentes”.

Sobre el final del comunicado se expresa que “La Filial Paraná y el Colegio de Árbitros se declaran en ESTADO DE ALERTA. Comunicamos formalmente que no continuaremos prestando servicios en ninguna categoría, hasta tanto los miembros de la Asociación no garanticen, mediante protocolos de seguridad estrictos y efectivos, el resguardo total de nuestra integridad física en todos los partidos. La seguridad de nuestros árbitros no es negociable”.