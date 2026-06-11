Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

Los árbitros Claudio Páez y Diego Ruberto fueron agredidos física y verbalmente luego de un partido de la APB.

11 de junio 2026 · 17:09hs
La agresión a los árbitros de la APB se produjo por parte de simpatizantes de Unión de Crespo

Prensa APB

La agresión a los árbitros de la APB se produjo por parte de simpatizantes de Unión de Crespo, tras el encuentro entre el Cervecero y Olimpia.

Los árbitros no prestarán servicios en ninguna categoría hasta que la Asociación Paranaense de Básquet (APB) no garantice la seguridad y el resguardo de la integridad física en todos los partidos, luego de los hechos de violencia en el partido entre Unión de Crespo y Olimpia por los cuartos de final del Torneo Apertura.

El comunicado enviado por la Filial Paraná y el Colegio de Árbitros expresó su repudio “ante los gravísimos hechos de violencia física, verbal y amenazas que sufrieron Claudio Páez y Diego Ruberto en el partido de Primera División entre Unión de Crespo y Olimpia que jugaron este miércoles".

Recreativo sacó diferencia en la casa de Quique. 

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

Quique y Recreativo protagonizarán un atractivo duelo por la APB.

Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

“Al retirarse de las instalaciones, la dupla arbitral fue agredida, hostigada, insultada y perseguida por simpatizantes locales. La situación escaló al punto de que fueron rodeados por aproximadamente 6 simpatizantes y uno de nuestros jueces fue agredido cobardemente por la espalda con un golpe de puño en la cabeza, obligándolo a tener que correr varias cuadras para salvaguardar su integridad física mientras era perseguido por los agresores”, señala el escrito.

La exigencia a la APB y los clubes

Asimismo, el comunicado agrega: “Exigimos a las autoridades competentes, a las asociaciones y a las dirigencias de los clubes que tomen medidas ejemplificadoras y urgentes”.

Sobre el final del comunicado se expresa que “La Filial Paraná y el Colegio de Árbitros se declaran en ESTADO DE ALERTA. Comunicamos formalmente que no continuaremos prestando servicios en ninguna categoría, hasta tanto los miembros de la Asociación no garanticen, mediante protocolos de seguridad estrictos y efectivos, el resguardo total de nuestra integridad física en todos los partidos. La seguridad de nuestros árbitros no es negociable”.

APB Árbitros Violencia Básquet
Noticias relacionadas
Ciclista se quedó con el 2 de la fase regular. 

APB: Se definieron los cruces de playoffs

apb: echagüe perdio, pero clasifico a los playoffs

APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

Los hinchas de Patronato ya pueden adquirir su boleto.

Patronato puso a la venta las entradas para el partido contra Atlético de Rafaela

Los Aztecas comenzaron con el pie derecho su participación en el Mundial 2026.

México derrotó a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

Patronato puso a la venta las entradas para el partido contra Atlético de Rafaela

Patronato puso a la venta las entradas para el partido contra Atlético de Rafaela

Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio

El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio

Ultimo Momento
Patronato puso a la venta las entradas para el partido contra Atlético de Rafaela

Patronato puso a la venta las entradas para el partido contra Atlético de Rafaela

Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio

El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio

México derrotó a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

México derrotó a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

Policiales
Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

Paraná: confirman que el hombre muerto tiene heridas compatibles con arma blanca

Paraná: confirman que el hombre muerto "tiene heridas compatibles con arma blanca"

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Ovación
Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

Franco Colapinto en modo Mundial palpitó la cita en Barcelona

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

Del otro lado del mundo a Paraná: la historia de amor que unió a Cristian Bergara y Talei Aldiss

Del otro lado del mundo a Paraná: la historia de amor que unió a Cristian Bergara y Talei Aldiss

La provincia
Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio

El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio

Comenzaron los homenajes por los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz

Comenzaron los homenajes por los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz

El Círculo Médico de Paraná autorizó el cobro de plus a los afiliados a OSER

El Círculo Médico de Paraná autorizó el cobro de plus a los afiliados a OSER

San Benito: la Cooperativa de Agua asegura que el servicio es de excelente calidad

San Benito: la Cooperativa de Agua asegura que el servicio es "de excelente calidad"

Dejanos tu comentario