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Ruta Nacional 14: secuestraron pescados que eran dirigidos a Concordia

En un procedimiento en ruta 14 a la altura de Mocoretá, secuestraron cerca de 500 kilos de pescados que eran dirigidos a Concordia.

11 de junio 2026 · 18:21hs
Los ejemplares tenían como destino la ciudad de Concordia y fueron decomisados en Mocoretá.

Los ejemplares tenían como destino la ciudad de Concordia y fueron decomisados en Mocoretá.

Un importante cargamento de pescado obtenido de manera ilegal y que tenía como destino la ciudad de Concordia fue decomisado durante un operativo realizado en la localidad correntina de Mocoretá, sobre la Ruta Nacional 14.

pescados
Secuestro de pescados en ruta 14.

Secuestro de pescados en ruta 14.

El procedimiento se concretó durante la madrugada de este miércoles, cuando efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial de Corrientes detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger que se dirigía hacia territorio entrerriano. Al inspeccionar el vehículo, los uniformados descubrieron numerosas bolsas que contenían cientos de kilos de pescado.

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De acuerdo a la información oficial, el conductor era un hombre de 31 años oriundo de Concordia, quien transportaba un total cercano a los 500 kilos de pescado. Entre la mercadería secuestrada se contabilizaron 99 dorados de entre tres y cinco kilos cada uno, además de 11 bogas y 12 bagres. Según la investigación, los ejemplares habrían sido capturados ilegalmente en la zona del río Uruguay por pescadores furtivos y posteriormente comercializados para su traslado hacia Entre Ríos.

Las autoridades constataron además que el conductor no poseía documentación que acreditara la procedencia de la carga y que el vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos ni reunía las condiciones adecuadas de conservación.

El decomiso de pescados en ruta 14

Tras la intervención de la Fiscalía a cargo de Bruno Monzón, tomó participación la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mocoretá, mientras que la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes dispuso el decomiso de todos los ejemplares y también de la camioneta utilizada para el traslado.

Desde el organismo provincial señalaron que el valor de la carga en el mercado ilegal supera los cuatro millones de pesos, lo que refleja la magnitud de una actividad clandestina que continúa afectando a los recursos pesqueros de la región.

El procedimiento permitió frustrar el ingreso de la mercadería a Concordia, aunque las autoridades remarcaron que no pudo evitarse el daño ambiental provocado por la extracción ilegal de especies protegidas, especialmente del dorado, cuya pesca comercial está prohibida en territorio correntino.

ruta nacional 14 Concordia pescados
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