Los Nocheros terminarán su gira nacional en Paraná

Los Nocheros se presentarán el domingo 25 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones con un show que repasa todos sus éxitos

Los Nocheros volverán a Paraná con un espectáculo especial que marcará el cierre de la gira nacional por sus 40 años de trayectoria. La presentación será el domingo 25 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), donde el grupo repasará las canciones que acompañaron distintas etapas de su historia y que lo convirtieron en una de las formaciones más populares del folclore argentino.

Paraná será la última parada de la gira por los 40 años de Los Nocheros

Bajo el nombre “Nocheros, 40 años. El show”, la propuesta reúne las obras más representativas de un recorrido artístico iniciado en Salta en 1986 y que, con el paso de las décadas, logró trascender los límites del género para llegar a públicos de distintas generaciones.

La gira aniversario propone un viaje por los momentos más significativos de la carrera del grupo, con un repertorio que incluye clásicos que se transformaron en parte de la memoria colectiva de miles de seguidores. Temas como “Entre la tierra y el cielo”, “Signos”, “Roja boca” y “Canción del adiós” forman parte de una historia musical que atravesó escenarios, festivales y encuentros familiares en todo el país.

Con más de 25 discos publicados, millones de copias vendidas, premios Gardel, nominaciones a los Latin Grammy y una extensa trayectoria internacional, Los Nocheros se consolidaron como una referencia ineludible de la música popular argentina. Su propuesta artística combinó la raíz folclórica con nuevas sonoridades y contribuyó a ampliar el alcance del género entre nuevas audiencias.

La presentación en Paraná tendrá un valor especial dentro del recorrido aniversario, ya que será la última fecha de la gira nacional. De esta manera, la capital entrerriana se convertirá en el escenario elegido para celebrar el cierre de cuatro décadas de canciones, historias y encuentros con el público.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en Flamingo Bar. Además, se podrá acceder a planes de financiación en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

La cita será el 25 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, en una noche que buscará reunir parte del repertorio que acompañó a varias generaciones y que consolidó a Los Nocheros como uno de los nombres más importantes del folclore argentino.