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Entre Ríos: el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla

En las últimas horas, el SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos.

11 de junio 2026 · 22:37hs
El SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla para toda la provincia de Entre Ríos. 

El SMN emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla para toda la provincia de Entre Ríos. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió una alerta violeta por la presencia de bancos de niebla en toda la provincia de Entre Ríos, Santa Fe y norte de Buenos Aires. Según el aviso, “el área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”.

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Los datos del SMN

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informa que este fenómeno meteorológico provocará este viernes una reducción significativa de la visibilidad, aumentando, notablemente, el riesgo en la circulación vial en todo el territorio provincial.

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Ante esta situación, y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, Defensa Civil solicita extremar las precauciones. Se aconseja no salir a la ruta o calles a menos que sea estrictamente necesario mientras persista el fenómeno.

Si la niebla lo sorprende durante la conducción, aumente la distancia de seguridad entre vehículos y evite bajo cualquier circunstancia sobrepasar a otros automóviles.

Encender las luces bajas y las luces antiniebla del vehículo. Evitar el uso de luces altas, ya que estas pueden encandilar al propio conductor al reflejarse en la niebla. Además, se recomienda adecuar la velocidad a las condiciones de visibilidad actuales de la calzada.

En caso de que la visibilidad sea nula, busque un lugar seguro para estacionar (como estaciones de servicio o paradores). No se detenga sobre las banquinas ni sobre la calzada, ya que representan un alto riesgo de colisión.

Entre Ríos SMN niebla
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