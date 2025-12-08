Globos de Oro 2026: todas las categorías y nominados

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes a los candidatos a los Globos de Oro 2026, que se entregarán el domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes a los candidatos a los Globos de Oro 2026, que se entregarán el domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. La ceremonia marcará el inicio de la temporada de premios y podrá verse por CBS y en streaming a través de Paramount+.