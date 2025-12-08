La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes a los candidatos a los Globos de Oro 2026, que se entregarán el domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. La ceremonia marcará el inicio de la temporada de premios y podrá verse por CBS y en streaming a través de Paramount+.
Globos de Oro 2026: todas las categorías y nominados
Las nominaciones de este año muestran una fuerte presencia de producciones internacionales, nuevas apuestas de los grandes estudios y varias figuras consagradas que regresan a la competencia.
CINE
Mejor película dramática
-
Hamnet
-
Frankenstein
-
Un simple accidente
-
El agente secreto
-
Valor sentimental
-
Pecadores
Mejor película de comedia o musical
-
Marty Supreme
-
Una batalla tras otra
-
Bugonia
-
Blue Moon
-
Nouvelle Vague
-
No other choice
Mejor actriz dramática
-
Jessie Buckley – Hamnet
-
Jennifer Lawrence – Die My Love
-
Renate Reinsve – Sentimental Value
-
Julia Roberts – After The Hunt
-
Tessa Thompson – Hedda
-
Eva Victor – Sorry, Baby
Mejor actor dramático
-
Oscar Isaac – Frankenstein
-
Dwayne Johnson – The Smashing Machine
-
Joel Edgerton – Sueños de trenes
-
Michael B. Jordan – Pecadores
-
Wagner Moura – El agente secreto
-
Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Mejor actor de reparto
-
Benicio del Toro – Una batalla tras otra
-
Jacob Elordi – Frankenstein
-
Paul Mescal – Hamnet
-
Sean Penn – Una batalla tras otra
-
Adam Sandler – Jay Kelly
-
Stellan Skarsgård – Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
-
Ariana Grande – Wicked Parte II
-
Elle Fanning – Valor sentimental
-
Emily Blunt – The Smashing Machine
-
Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
-
Amy Madigan – Weapons
-
Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor banda sonora
-
Alexandre Desplat – Frankenstein
-
Ludwig Göransson – Los pecadores
-
Jonny Greenwood – Una batalla tras otra
-
Kangding Ray – Sirat
-
Max Richter – Hamnet
-
Hans Zimmer – F1: La película
Mejor canción original
-
Dream as One – Avatar: Fuego y ceniza
-
Golden – Las guerreras k-pop
-
I Lied to You – Los pecadores
-
No Place Like Home – Wicked: Parte II
-
The Girl in the Bubble – Wicked: Parte II
-
Train Dreams – Sueños de trenes
Mejor película de lengua no inglesa
-
Un simple accidente (Francia)
No other choice (Corea del Sur)
El agente secreto (Brasil)
Valor sentimental (Noruega)
Sirat (España)
La voz de Hind (Túnez)
Mejor película animada
-
Guardianes de la noche: La fortaleza infinita
-
Arco
-
Elio
-
Las guerreras del K-pop
-
Little Amelie
-
Zootrópolis 2
Mejor director
-
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
-
Guillermo del Toro – Frankenstein
-
Ryan Coogler – Pecadores
-
Chloé Zhao – Hamnet
-
Joachim Trier – Valor sentimental
-
Jafar Panahi – Un simple accidente
Mejor guion
-
Una batalla tras otra – Paul Thomas Anderson
Hamnet – Maggie O’Farrell y Chloé Zhao
Pecadores – Ryan Coogler
Valor sentimental – Joachim Trier y Eskil Vogt
Un simple accidente – Jafar Panahi
Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie
Mejor actor de comedia o musical
-
Timothée Chalamet – Marty Supreme
-
George Clooney – Jay Kelly
-
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
-
Jesse Plemons – Bugonia
-
Ethan Hawke – Blue Moon
-
Lee Byung Hun – No other choice
Mejor actriz de comedia o musical
-
Amanda Seyfried – El testamento de Ann Lee
-
Emma Stone – Bugonia
-
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
-
Cynthia Erivo – Wicked Parte II
-
Kate Hudson – Song Sung Blue
-
Chase Infiniti – Una batalla tras otra
Mejor logro en taquilla
-
F1: La película
-
Avatar: Fuego y ceniza
-
Las guerreras k-pop
-
Misión: Imposible – Sentencia final
-
Los pecadores
-
Weapons
-
Wicked: Parte II
-
Zootrópolis 2
SERIES
Mejor serie dramática
-
The Pitt – HBO Max
Separación – Apple TV
Pluribus – Apple TV
Slow Horses – Apple TV
The White Lotus – HBO Max
La diplomática – Netflix
Mejor serie de comedia o musical
-
Colegio Abbott – ABC
The Bear – FX
Hacks – HBO Max
Nadie quiere esto – Netflix
Only Murders in the Building – Hulu
The Studio – Apple TV
Mejor miniserie o telefilme
-
Adolescencia – Netflix
Su peor pesadilla – Peacock
La bestia en mí – Netflix
Black Mirror – Netflix
Dying for Sex – FX
La novia – Prime Video
Mejor actor de serie dramática
-
Diego Luna – Andor
-
Mark Ruffalo – Task
-
Adam Scott – Separación
-
Noah Wyle – The Pitt
-
Sterling K. Brown – Paradise
-
Gary Oldman – Slow Horses
Mejor actriz de serie dramática
-
Keri Russell – La diplomática
-
Kathy Bates – Matlock
-
Britt Lower – Separación
-
Helen Mirren – Tierra de mafiosos
-
Bella Ramsey – The Last of Us
-
Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actor de miniserie o telefilme
-
Paul Giamatti – Black Mirror
-
Matthew Rhys – La bestia en mí
-
Stephen Graham – Adolescencia
-
Charlie Hunnam – Monstruo: la historia de Ed Gein
-
Jude Law – Black Rabbit
-
Jacob Elordi – El camino estrecho
Mejor actriz de miniserie o telefilme
-
Amanda Seyfried – Long Bright River
-
Robin Wright – The Girlfriend
-
Michelle Williams – Dying for Sex
-
Sarah Snook – Su peor pesadilla
-
Claire Danes – La bestia en mí
-
Rashida Jones – Black Mirror
Mejor actor de serie de comedia o musical
-
Adam Brody – Nadie quiere esto
-
Jeremy Allen White – The Bear
-
Glen Powell – Chad Powers
-
Steve Martin – Only Murders in the Building
-
Martin Short – Only Murders in the Building
Mejor actriz de serie de comedia o musical
-
Jean Smart – Hacks
-
Kristen Bell – Nadie quiere esto
-
Selena Gómez – Only Murders in the Building
-
Jenna Ortega – Merlina
-
Ayo Edebiri – The Bear
-
Natasha Lyonne – Poker Face
Mejor actor de reparto en serie, miniserie o telefilme
-
Owen Cooper – Adolescencia
-
Ashley Walters – Adolescencia
-
Walton Goggins – The White Lotus
-
Jason Isaacs – The White Lotus
-
Tramell Tillman – Separación
-
Billy Crudup – The Morning Show
Mejor actriz de reparto en serie, miniserie o telefilme
-
Erin Doherty – Adolescencia
-
Carrie Coon – The White Lotus
-
Aimee Lou Wood – The White Lotus
-
Hannah Einbinder – Hacks
-
Catherine O’Hara – The Studio
-
Parker Posey – The White Lotus
Mejor Podcast
-
Armchair Expert with Dax Shepard
-
Call Her Daddy
-
Good Hang with Amy Poehler
-
The Mel Robbins Podcast
-
Smartless
-
Up First