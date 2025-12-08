Uno Entre Rios | Show | Globos de Oro

Globos de Oro 2026: todas las categorías y nominados

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes a los candidatos a los Globos de Oro 2026, que se entregarán el domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills

8 de diciembre 2025 · 17:08hs
Globos de Oro 2026: todas las categorías y nominados

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes a los candidatos a los Globos de Oro 2026, que se entregarán el domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. La ceremonia marcará el inicio de la temporada de premios y podrá verse por CBS y en streaming a través de Paramount+.

Globos de Oro 2026: todas las categorías y nominados

Las nominaciones de este año muestran una fuerte presencia de producciones internacionales, nuevas apuestas de los grandes estudios y varias figuras consagradas que regresan a la competencia.

Lali sorprendió en Uruguay con la aparición de Natalia Oreiro y un homenaje a Muñeca Brava

Lali sorprendió en Uruguay con la aparición de Natalia Oreiro y un homenaje a Muñeca Brava

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda en Córdoba

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos de su boda en Córdoba

CINE

Mejor película dramática

  • Hamnet

  • Frankenstein

  • Un simple accidente

  • El agente secreto

  • Valor sentimental

  • Pecadores

Mejor película de comedia o musical

  • Marty Supreme

  • Una batalla tras otra

  • Bugonia

  • Blue Moon

  • Nouvelle Vague

  • No other choice

Mejor actriz dramática

  • Jessie Buckley – Hamnet

  • Jennifer Lawrence – Die My Love

  • Renate Reinsve – Sentimental Value

  • Julia Roberts – After The Hunt

  • Tessa Thompson – Hedda

  • Eva Victor – Sorry, Baby

Mejor actor dramático

  • Oscar Isaac – Frankenstein

  • Dwayne Johnson – The Smashing Machine

  • Joel Edgerton – Sueños de trenes

  • Michael B. Jordan – Pecadores

  • Wagner Moura – El agente secreto

  • Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra

  • Jacob Elordi – Frankenstein

  • Paul Mescal – Hamnet

  • Sean Penn – Una batalla tras otra

  • Adam Sandler – Jay Kelly

  • Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

  • Ariana Grande – Wicked Parte II

  • Elle Fanning – Valor sentimental

  • Emily Blunt – The Smashing Machine

  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

  • Amy Madigan – Weapons

  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor banda sonora

  • Alexandre Desplat – Frankenstein

  • Ludwig Göransson – Los pecadores

  • Jonny Greenwood – Una batalla tras otra

  • Kangding Ray – Sirat

  • Max Richter – Hamnet

  • Hans Zimmer – F1: La película

Mejor canción original

  • Dream as OneAvatar: Fuego y ceniza

  • GoldenLas guerreras k-pop

  • I Lied to YouLos pecadores

  • No Place Like HomeWicked: Parte II

  • The Girl in the BubbleWicked: Parte II

  • Train DreamsSueños de trenes

Mejor película de lengua no inglesa

  • Un simple accidente (Francia)

  • No other choice (Corea del Sur)

  • El agente secreto (Brasil)

  • Valor sentimental (Noruega)

  • Sirat (España)

  • La voz de Hind (Túnez)

Mejor película animada

  • Guardianes de la noche: La fortaleza infinita

  • Arco

  • Elio

  • Las guerreras del K-pop

  • Little Amelie

  • Zootrópolis 2

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

  • Guillermo del Toro – Frankenstein

  • Ryan Coogler – Pecadores

  • Chloé Zhao – Hamnet

  • Joachim Trier – Valor sentimental

  • Jafar Panahi – Un simple accidente

Mejor guion

  • Una batalla tras otra – Paul Thomas Anderson

  • Hamnet – Maggie O’Farrell y Chloé Zhao

  • Pecadores – Ryan Coogler

  • Valor sentimental – Joachim Trier y Eskil Vogt

  • Un simple accidente – Jafar Panahi

  • Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie

Mejor actor de comedia o musical

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme

  • George Clooney – Jay Kelly

  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

  • Jesse Plemons – Bugonia

  • Ethan Hawke – Blue Moon

  • Lee Byung Hun – No other choice

Mejor actriz de comedia o musical

  • Amanda Seyfried – El testamento de Ann Lee

  • Emma Stone – Bugonia

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

  • Cynthia Erivo – Wicked Parte II

  • Kate Hudson – Song Sung Blue

  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra

Mejor logro en taquilla

  • F1: La película

  • Avatar: Fuego y ceniza

  • Las guerreras k-pop

  • Misión: Imposible – Sentencia final

  • Los pecadores

  • Weapons

  • Wicked: Parte II

  • Zootrópolis 2

SERIES

Mejor serie dramática

  • The Pitt – HBO Max

  • Separación – Apple TV

  • Pluribus – Apple TV

  • Slow Horses – Apple TV

  • The White Lotus – HBO Max

  • La diplomática – Netflix

Mejor serie de comedia o musical

  • Colegio Abbott – ABC

  • The Bear – FX

  • Hacks – HBO Max

  • Nadie quiere esto – Netflix

  • Only Murders in the Building – Hulu

  • The Studio – Apple TV

Mejor miniserie o telefilme

  • Adolescencia – Netflix

  • Su peor pesadilla – Peacock

  • La bestia en mí – Netflix

  • Black Mirror – Netflix

  • Dying for Sex – FX

  • La novia – Prime Video

Mejor actor de serie dramática

  • Diego Luna – Andor

  • Mark Ruffalo – Task

  • Adam Scott – Separación

  • Noah Wyle – The Pitt

  • Sterling K. Brown – Paradise

  • Gary Oldman – Slow Horses

Mejor actriz de serie dramática

  • Keri Russell – La diplomática

  • Kathy Bates – Matlock

  • Britt Lower – Separación

  • Helen Mirren – Tierra de mafiosos

  • Bella Ramsey – The Last of Us

  • Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actor de miniserie o telefilme

  • Paul Giamatti – Black Mirror

  • Matthew Rhys – La bestia en mí

  • Stephen Graham – Adolescencia

  • Charlie Hunnam – Monstruo: la historia de Ed Gein

  • Jude Law – Black Rabbit

  • Jacob Elordi – El camino estrecho

Mejor actriz de miniserie o telefilme

  • Amanda Seyfried – Long Bright River

  • Robin Wright – The Girlfriend

  • Michelle Williams – Dying for Sex

  • Sarah Snook – Su peor pesadilla

  • Claire Danes – La bestia en mí

  • Rashida Jones – Black Mirror

Mejor actor de serie de comedia o musical

  • Adam Brody – Nadie quiere esto

  • Jeremy Allen White – The Bear

  • Glen Powell – Chad Powers

  • Steve Martin – Only Murders in the Building

  • Martin Short – Only Murders in the Building

Mejor actriz de serie de comedia o musical

  • Jean Smart – Hacks

  • Kristen Bell – Nadie quiere esto

  • Selena Gómez – Only Murders in the Building

  • Jenna Ortega – Merlina

  • Ayo Edebiri – The Bear

  • Natasha Lyonne – Poker Face

Mejor actor de reparto en serie, miniserie o telefilme

  • Owen Cooper – Adolescencia

  • Ashley Walters – Adolescencia

  • Walton Goggins – The White Lotus

  • Jason Isaacs – The White Lotus

  • Tramell Tillman – Separación

  • Billy Crudup – The Morning Show

Mejor actriz de reparto en serie, miniserie o telefilme

  • Erin Doherty – Adolescencia

  • Carrie Coon – The White Lotus

  • Aimee Lou Wood – The White Lotus

  • Hannah Einbinder – Hacks

  • Catherine O’Hara – The Studio

  • Parker Posey – The White Lotus

Mejor Podcast

  • Armchair Expert with Dax Shepard

  • Call Her Daddy

  • Good Hang with Amy Poehler

  • The Mel Robbins Podcast

  • Smartless

  • Up First

Globos de Oro nominados Hollywood Cine categorías
Noticias relacionadas
top five: las canciones navidenas mas escuchadas en diciembre

Top Five: las canciones navideñas más escuchadas en diciembre

muestra y cierre de talleres: balance positivo en el centro integrador comunitario (cic) ii este

Muestra y cierre de talleres: balance positivo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

uader celebra el dia nacional del tango con la cuarta edicion de su gran milonga

UADER celebra el Día Nacional del Tango con la cuarta edición de su Gran Milonga

el ciclo cronopios suma una nueva proyeccion en la sala noble

El Ciclo Cronopios suma una nueva proyección en la Sala Noble

Ver comentarios

Lo último

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Ultimo Momento
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Policiales
Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Ovación
Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

La provincia
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Dejanos tu comentario