La Selección Argentina se despidió del Mundial Femenino con un triunfo

La Selección Argentina disputó la última fecha de la segunda fase donde quedó eliminada tras ganarle agónicamente a Túnez.

8 de diciembre 2025 · 17:32hs
La Selección Argentina le ganó 30-29 al combinado africano.

La Selección Argentina le ganó 30-29 al combinado africano.

La Selección Argentina de handbol femenino le ganó agónicamente 30-29 a su par de Túnez en el marco de la última fecha del Grupo 3 de la segunda fase del Mundial de Alemania y Países Bajos y se despidió de la competencia internacional.

En el Ahoy Rotterdam de Países Bajos, el equipo dirigido por Mariano Muñoz disputó su último encuentro en este Mundial donde había clasificado a esta segunda fase como tercera del Grupo E con 2 puntos y, en este Grupo 3 del Main Round, fue eliminada al perder ante Polonia y Francia.

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina tuvo una destacada actuación en Filipinas.

La Selección Argentina cerró una campaña histórica en el primer Mundial femenino

Por ello, este partido ante Túnez solo servía para cerrar de manera decorosa la participación en la competencia intercontinental que se disputa en Alemania y Países Bajos.

En un partido sumamente parejo y disputado, la Garra iba 29-28 en el marcador a falta de 20 segundos para el final cuando Sondes Hachana marcó y empató el encuentro. Sin embargo, las de Muñoz reaccionaron rápido y Giuliana Gavilán marcó el gol definitivo para darle la victoria 30-29 a la Argentina.

Así, Argentina finaliza momentaneamente su participación en el Grupo 3 del Main Round en el tercer lugar con 5 puntos. Una victoria de Polonia o Austria, que se enfrentan entre sí, puede desplazarlo de dicha posición.

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

