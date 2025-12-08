La Selección Argentina de handbol femenino le ganó agónicamente 30-29 a su par de Túnez en el marco de la última fecha del Grupo 3 de la segunda fase del Mundial de Alemania y Países Bajos y se despidió de la competencia internacional.
La Selección Argentina se despidió del Mundial Femenino con un triunfo
La Selección Argentina disputó la última fecha de la segunda fase donde quedó eliminada tras ganarle agónicamente a Túnez.
En el Ahoy Rotterdam de Países Bajos, el equipo dirigido por Mariano Muñoz disputó su último encuentro en este Mundial donde había clasificado a esta segunda fase como tercera del Grupo E con 2 puntos y, en este Grupo 3 del Main Round, fue eliminada al perder ante Polonia y Francia.
Por ello, este partido ante Túnez solo servía para cerrar de manera decorosa la participación en la competencia intercontinental que se disputa en Alemania y Países Bajos.
En un partido sumamente parejo y disputado, la Garra iba 29-28 en el marcador a falta de 20 segundos para el final cuando Sondes Hachana marcó y empató el encuentro. Sin embargo, las de Muñoz reaccionaron rápido y Giuliana Gavilán marcó el gol definitivo para darle la victoria 30-29 a la Argentina.
Así, Argentina finaliza momentaneamente su participación en el Grupo 3 del Main Round en el tercer lugar con 5 puntos. Una victoria de Polonia o Austria, que se enfrentan entre sí, puede desplazarlo de dicha posición.