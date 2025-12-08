Uno Entre Rios | Escenario | Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

Muestra y cierre de talleres: balance positivo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

El Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este realizó el cierre anual de los talleres que se desarrollaron el año

8 de diciembre 2025 · 15:25hs
Muestra y cierre de talleres: balance positivo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

Muestra y cierre de talleres: balance positivo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

El Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este realizó el cierre anual de los talleres que se desarrollaron durante el año, con una muestra que reunió a docentes y familias. La actividad recorrió producciones vinculadas a oficios, expresión artística y propuestas socioeducativas impulsadas desde el espacio.

Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este (2)

Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

El encuentro reflejó el trabajo conjunto entre el CIC y distintas instituciones barriales, y mostró la continuidad que lograron los talleres a lo largo del año. La jornada destacó el rol del centro como ámbito de encuentro comunitario, formación y participación cultural en la zona este de Paraná.

inauguran el paseo navideno en la plaza de las colectividades

Inauguran el Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades

uader celebra el dia nacional del tango con la cuarta edicion de su gran milonga

UADER celebra el Día Nacional del Tango con la cuarta edición de su Gran Milonga

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, valoró el sostenimiento de estas iniciativas. Señaló que, en un contexto complejo, “es fundamental apuntalar estos espacios”, y celebró la masiva participación en la muestra. Indicó además que la vida cultural y el contacto con la naturaleza que rodea al CIC aportan herramientas de expresión y fortalecimiento social.

La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, destacó el clima de la actividad y la construcción colectiva de los talleres. Informó que durante el año se desarrollaron 28 propuestas, con la participación de alrededor de 450 personas, y remarcó que una parte importante de las actividades surgió de demandas y proyectos de la comunidad.

El director del CIC II Este, Emilio Ruberto, evaluó el año como “muy positivo” y subrayó el crecimiento de los talleres, especialmente los destinados a personas mayores. También resaltó la calidad del trabajo alcanzado en las producciones exhibidas y mencionó las articulaciones realizadas con el Centro de Salud Malvinas Argentina y la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, que ampliaron la oferta de actividades.

LEER MÁS: Artistas entrerrianos participan del cierre de Proyecto Cruce

Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este muestra Talleres cultura
Noticias relacionadas
el ciclo cronopios suma una nueva proyeccion en la sala noble

El Ciclo Cronopios suma una nueva proyección en la Sala Noble

artistas entrerrianos participan del cierre de proyecto cruce

Artistas entrerrianos participan del cierre de Proyecto Cruce

invitan a un encuentro gratuito por el dia nacional del tango en parana

Invitan a un encuentro gratuito por el Día Nacional del Tango en Paraná

Avalan en Rosario el cambio de nombre de una calle por el de Ricardo Iorio

Avalan en Rosario el cambio de nombre de una calle por el de Ricardo Iorio

Ver comentarios

Lo último

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Ultimo Momento
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Policiales
Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Ovación
Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

La provincia
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Dejanos tu comentario