Muestra y cierre de talleres: balance positivo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

El Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este realizó el cierre anual de los talleres que se desarrollaron el año

El Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este realizó el cierre anual de los talleres que se desarrollaron durante el año, con una muestra que reunió a docentes y familias. La actividad recorrió producciones vinculadas a oficios, expresión artística y propuestas socioeducativas impulsadas desde el espacio.

El encuentro reflejó el trabajo conjunto entre el CIC y distintas instituciones barriales, y mostró la continuidad que lograron los talleres a lo largo del año. La jornada destacó el rol del centro como ámbito de encuentro comunitario, formación y participación cultural en la zona este de Paraná.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, valoró el sostenimiento de estas iniciativas. Señaló que, en un contexto complejo, “es fundamental apuntalar estos espacios”, y celebró la masiva participación en la muestra. Indicó además que la vida cultural y el contacto con la naturaleza que rodea al CIC aportan herramientas de expresión y fortalecimiento social.

La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, destacó el clima de la actividad y la construcción colectiva de los talleres. Informó que durante el año se desarrollaron 28 propuestas, con la participación de alrededor de 450 personas, y remarcó que una parte importante de las actividades surgió de demandas y proyectos de la comunidad.

El director del CIC II Este, Emilio Ruberto, evaluó el año como “muy positivo” y subrayó el crecimiento de los talleres, especialmente los destinados a personas mayores. También resaltó la calidad del trabajo alcanzado en las producciones exhibidas y mencionó las articulaciones realizadas con el Centro de Salud Malvinas Argentina y la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, que ampliaron la oferta de actividades.