Quedó inaugurada la temporada turística en Concepción del Uruguay

“Después de mucho tiempo vamos a volver a tener camping”, indicaron desde el sector turístico de Concepción del Uruguay.

8 de diciembre 2025 · 15:18hs
Como cada año, Concepción del Uruguay dio inicio formal a su temporada de verano con la tradicional bendición de las aguas, celebrada este lunes en el Balneario Itapé. Con esta inauguración quedaron formalmente habilitadas las cuatro playas públicas de la ciudad: Paso Vera, Banco Pelay, Isla del Puerto e Itapé.

El acto fue encabezado por el intendente José Lauritto, acompañado por autoridades municipales, representantes del sector turístico, concesionarios y trabajadores de los balnearios. El diácono Rubén Osvaldo González tuvo a su cargo la ceremonia religiosa, un gesto simbólico que marca el comienzo de la actividad recreativa en las costas uruguayenses, con la bendición de las aguas.

Con esta inauguración quedaron formalmente habilitadas las cuatro playas públicas de la ciudad: Paso Vera, Banco Pelay, Isla del Puerto e Itapé, todas con sus servicios en funcionamiento y el correspondiente equipo de guardavidas presente en cada sector.

Temporada 2026

Durante el acto, la directora de Turismo, María Laura Saad, destacó el esfuerzo sostenido que permitió llegar a esta nueva temporada con importantes mejoras en la infraestructura turística. Recordó que este año “hubo una decisión política de nuestro intendente de continuar con las obras proyectadas” y valoró la inversión íntegramente municipal destinada a los balnearios. “Quiero rescatar que es una inversión netamente de la Municipalidad, con recursos propios y pensando en el desarrollo turístico”, subrayó.

Saad repasó el trabajo realizado en cada playa: el embellecimiento de Isla del Puerto, las mejoras en Itapé y Banco Pelay, y el trabajo sostenido en Paso Vera, que este año vuelve a contar con el acompañamiento municipal. También puso en valor el rol de los equipos que sostienen el funcionamiento diario: “Hay mucha gente detrás: el personal de suministros, obras públicas, obras sanitarias, y cada trabajador de los balnearios que estuvo permanentemente abocado a esto”.

Uno de los anuncios más celebrados fue la recuperación de espacios de camping en distintos puntos de la ciudad. “Después de mucho tiempo vamos a volver a tener camping”, afirmó. Para esta temporada se habilitarán áreas específicas en Banco Pelay y Paso Vera, además de sectores destinados a motorhomes en Itapé y en Pelay.

Esfuerzo municipal

Saad reconoció también el compromiso de los concesionarios que acompañan la temporada, mencionando especialmente a la familia Bozzolo en Itapé, a los jóvenes Nahuel Abud y Nazareno Pescio en Paso Vera, y a los responsables de la cantina y camping de Banco Pelay, encabezados por la familia de Gabriel Rey. Además, destacó el funcionamiento de los servicios en Isla del Puerto, como la terraza, el camión cervecero y los patios de comida.

En relación al contexto económico nacional, remarcó la importancia de ofrecer propuestas accesibles a la comunidad local: “Sabemos que el 57% de la población tal vez no pueda viajar; eso nos obliga a redoblar esfuerzos para brindar mejores servicios en nuestra ciudad”.

Para finalizar, expresó su deseo de que este verano sea una oportunidad tanto para vecinos como para visitantes: “Que sea una gran temporada turística para Concepción del Uruguay y para los uruguayenses, para que puedan disfrutar de forma tranquila y segura, cuidando estos espacios que el municipio puso en valor”.

