Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

En el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se realizó la Peregrinación uniendo San Benito con Sauce Pinto. A pesar de la lluvia débil, decenas de fieles realizaron una caminata durante la mañana del lunes. Participaron de una misa y una peña.

El Personal de Tránsito del Municipio de San Benito acompañó a los peregrinos. Con una lluvia débil, avanzó la peregrinación en zona rural. A las 11, en Sauce Pinto, se realizó la Santa Misa y luego una Peña en el Salón Comunal que comenzó al finalizar la celebración eucarística.

Día de la Virgen María

El feriado del 8 de diciembre no es solo una pausa para muchos, sino también un momento para reconectar con valores históricos y espirituales que tienen profundas raíces en la historia del país. Muchas familias aprovechan este día para iniciar los preparativos navideños, armando el árbol de Navidad y reuniéndose en torno a la figura de la Virgen María, a quien se le dedica este especial día.

Este día se ha consolidado como una festividad de gran peso religioso y cultural. Si bien la fecha puede caer en cualquier día de la semana, su importancia trasciende la mera oportunidad de descansar. En muchas familias argentinas, el 8 de diciembre marca el inicio de las celebraciones navideñas, con la tradición de armar el árbol de Navidad. Esta costumbre se ha transmitido de generación en generación, siendo uno de los momentos más esperados para los más pequeños de la casa. Así, el feriado no solo es sinónimo de descanso, sino también de la conexión familiar y espiritual que rodea la Navidad.