Las ventas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) siguen sin repuntar y bajaron 9% en noviembre. Los datos se desprenden desde la CAME.

8 de diciembre 2025 · 17:36hs
CAME: las ventas minoristas cayeron más de 9% en noviembre

Las ventas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) siguen sin repuntar. En noviembre se hundieron un 9,1% contra octubre y 4,1% interanual, consolidando la tendencia negativa en las ventas minoristas. Los datos desprendidos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestran un deterioro de las ventas: contra noviembre del 2024 cayeron 4,1% a precios constantes, mientras que reflejado contra el mes anterior se desplomaron 9,1%.

A pesar de la tendencia negativa ya consolidada desde mayo -en donde cortaron una racha de cinco meses en alza- en el acumulado del año se ubicaron en terreno positivo: se incrementaron 3,4% contra el mismo período del año anterior.

Los datos de la CAME

Al analizar la situación económica actual de los comercios, más de la mitad (54,2%) de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.

Pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, en done apuestan por un “reordenamiento” de las variables que permita reactivar la demanda interna.

En ese sentido, un 48,6% proyecta un escenario de mejora, mientras que solamente el el 7,7% anticipa una evolución negativa. Un 43,7% estima que la situación se mantendrá invariable.

Respecto al clima de inversión, el 60,1% evalúa el contexto actual como desfavorable para realizar desembolsos de capital, frente a un 14,6% que lo considera oportuno y un 25,2% que no definió una postura.

Ventas minoristas, el rendimiento de cada rubro

Alimentos y bebidas

Las ventas del sector registraron una caída del 5,9% interanual, afectadas principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y la persistencia de la inflación en la canasta básica. Contra octubre cayeron 5,9% y en el acumulado del año presentan una suba de 4,9%.

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles

El sector experimentó una retracción del 9,7% interanual, explicada fundamentalmente por las restricciones en el financiamiento y el encarecimiento del crédito para bienes durable. En la medición mensual perdió un 10% y aumentó 2,2% en el acumulado del 2025.

Calzado y marroquinería

Durante noviembre, el rubro registró un descenso del 1,7% interanual, impulsado por acciones de comercio electrónico y la estacionalidad propia de los eventos de fin de año. Contra octubre cayó 12,9% y en lo que va del año se incrementó 3,2%.

Farmacia

La actividad farmacéutica registró un alza del 1,8% interanual, traccionada principalmente por factores estacionales. Se retrajo 9,1% contra octubre y en el acumulado del año subió 6,3%. Fue el único sector con resultado positivo contra noviembre del 2024.

Perfumería

Durante noviembre, registró una contracción del 17% interanual, afectado por un contexto de marcada aceleración inflacionaria que golpeó los precios del rubro. Cayó 14,6% mensual y aumentó 6,9% en el acumulado del año.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción

El sector se retrotrajo un 3,2% interanual, sostenido por la estacionalidad vinculada a reparaciones y pintura de hogares de cara al cierre del año. Perdió 13,1% contra octubre y ganó 3,1% en el acumulado del año.

Textil e indumentaria

Por último, el sector experimentó una contracción del 4,3% interanual condicionado por la erosión de los ingresos reales, que obligó al consumidor a postergar la renovación del guardarropa. Perdió 8,8% mensual y también en el acumulado del 2025 (-0,1%).

CAME Ventas Minoristas noviembre pymes
