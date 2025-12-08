Uno Entre Rios | Policiales | Crespo

Hombre bromista de Crespo mintió sobre un secuestro

Se montó un operativo policia a partir de una broma. La Fiscalía de Diamante ordenó abrir una causa por falsa denuncia a un hombre de Crespo, de 36 años.

8 de diciembre 2025 · 14:37hs
Hombre bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta una causa penal. Una situación inaudita se dio en la tarde del domingo, ocurrida en una estación de servicios en Ruta Provincial 11, jurisdicción de la Comisaría de Colonia Ensayo, departamento Diamante, cuando el conductor de una pick-up Toyota Hillux realizó una carga de combustible, y al abonar le manifestó a la empleada que estaba secuestrado y que evitara mirar hacia la camioneta.

Inmediatamente que se retira, la trabajadora da la voz de alerta, tomando conocimiento el personal policial que emitió a todas las dependencias policiales la interceptación del vehículo.

Además desde el Ministerio Público Fiscal se dieron directivas precisas a la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal para el relevamiento de circuitos de cámaras, de modo que aportaran mayores datos de identificación del rodado y sus ocupantes.

En simultáneo se dispusieron de retenes policiales sobre la ruta y caminos aledaños para localizar la pick-up, lo cual finalmente ocurrió al ser ubicada en una propiedad del sitio ribereño conocido como “Paraje La Virgen”.

Una vez constituidos los agentes policiales, entrevistan al titular del vehículo, quien manifestó que todo había sido falso, y que su acción había sido con un fin bromista.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Fiscalía de Diamante ordenó el traslado del hombre de 36 años, vecino de Crespo, hacia la Jefatura Departamental donde fue notificado del inicio de un proceso penal por el delito de Falsa Denuncia y confección de las diligencias prontuariales, estando sujeto a la continuidad judicial en libertad.

La Policía de Entre Ríos recuerda que realizar acciones como las descriptas conforman un delito penalizado por nuestras leyes, y debe convocar a reflexionar sobre los medios, equipos, y personal que se disponen para atender una urgencia, que finalmente concluyen en un acto que no es verás, por la irresponsable conducta del autor.

