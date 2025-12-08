Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: tres pasarán a semifinales

Este lunes jugarán Patronato-Universitario, Sportivo Urquiza-Instituto y Don Bosco-Atlético Paraná, por los cuartos de final del Clausura de la Liga Paranaense.

8 de diciembre 2025 · 07:51hs
Patronato es uno de los grandes candidatos a ganar el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Patronato es uno de los grandes candidatos a ganar el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Feriado de acción en la capital entrerriana. Este lunes se disputarán tres de los duelos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Los tres compromisos de la categoría Primera se disputarán a partir de las 17.

Los enfrentamientos serán: Patronato-Universitario (en La Capillita), Sportivo Urquiza-Instituto y Don Bosco-Atlético Paraná. El último duelo de los cuartos de final se disputará el miércoles, desde las 18, cuando se medirán Neuquén-Belgrano.

Don Bosco eliminó al último campeón de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Neuquén viene de lograr una agónica clasificación en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: los equipos paranaenses quieren sacar ventaja como local

Vale destacar que los equipos que serán locales tendrán ventaja deportiva por haber finalizado mejor posicionado en la Fase Regular, por lo que les alcanzará con el empate para meterse en semifinales.

También se jugarán tres de los cruces correspondientes al campeonato de la categoría Sub 23 de la LPF. Los juegos, que serán previos a los duelos de Primera, serán a partir de las 15. Los enfrentamientos serán Patronato-Oro Verde (en La Capillita), Atlético Paraná-Sportivo Urquiza (en Sportivo) y Don Bosco-Neuquén. El miércoles se conocerá al último semifinalista, cuando desde las 16, se enfrentarán Belgrano-Peñarol (en Neuquén).

Como en la categoría superior, también hay ventaja deportiva para los locales.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Se disputaron los cuartos de final del certamen femenino local. Los resultados fueron San Benito 1-Camioneros 0, San Benito de Paraná 4-Arenas FC 0, Academia Crack 1-Belgrano 0 y San Rafael 1-Atlético Paraná 1.

Liga Paranaense Universitario Don Bosco Atlético Paraná
