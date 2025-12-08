La rambla de Punta Carretas reunió a miles de personas en la noche del sábado para el show que Lali Espósito presentó en Uruguay como parte de la gira de su nuevo disco No vayas a atender cuando el demonio llama. La artista desplegó un recital con cambios de vestuario, coreografías y una lista de canciones que mantuvo al público en vivo durante toda la noche.
Lali sorprendió en Uruguay con la aparición de Natalia Oreiro y un homenaje a Muñeca Brava
Lali junto a Natalia Oreiro
En un momento, Lali interrumpió el show para anunciar una sorpresa. Anticipó que quería rendir un homenaje y compartir una canción que siempre había querido interpretar en vivo.
Desde un lateral del escenario apareció Natalia Oreiro, vestida con un conjunto rojo y botas al tono, para entonar las primeras estrofas de “Cambio Dolor”, el emblemático tema de Muñeca Brava.
Lali cedió el centro de la escena mientras Oreiro avanzaba con la canción, y luego ambas interpretaron juntas el clásico. La presencia de la actriz y cantante sorprendió al público, y también selló uno de los momentos más celebrados de la gira, compartido por miles de seguidores en redes sociales.