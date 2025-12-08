La rambla de Punta Carretas reunió a miles de personas en la noche del sábado para el show que Lali Espósito presentó en Uruguay

Lali sorprendió en Uruguay con la aparición de Natalia Oreiro y un homenaje a Muñeca Brava

La rambla de Punta Carretas reunió a miles de personas en la noche del sábado para el show que Lali Espósito presentó en Uruguay como parte de la gira de su nuevo disco No vayas a atender cuando el demonio llama. La artista desplegó un recital con cambios de vestuario, coreografías y una lista de canciones que mantuvo al público en vivo durante toda la noche.

En un momento, Lali interrumpió el show para anunciar una sorpresa. Anticipó que quería rendir un homenaje y compartir una canción que siempre había querido interpretar en vivo.

Desde un lateral del escenario apareció Natalia Oreiro, vestida con un conjunto rojo y botas al tono, para entonar las primeras estrofas de “Cambio Dolor”, el emblemático tema de Muñeca Brava.

Lali cedió el centro de la escena mientras Oreiro avanzaba con la canción, y luego ambas interpretaron juntas el clásico. La presencia de la actriz y cantante sorprendió al público, y también selló uno de los momentos más celebrados de la gira, compartido por miles de seguidores en redes sociales.