Fin de semana largo: viajaron por el país casi 1,4 millones de turistas

Este fin de semana largo hubo un 43,5% más de viajeros que en 2023, con un gasto total de 249.370 millones de pesos y un fuerte impacto en economías regionales

8 de diciembre 2025 · 15:04hs
Las termas son un fuerte atractivo en la provincia

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo fin de semana largo porque se trata de un feriado inamovible). La fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano.

El clima inestable, con pronósticos de tormentas, moderó la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año.

Numerosas localidades inauguran su temporada de verano este fin de semana largo.

Fin de semana largo: si bien las reservas hoy son del 50% en promedio, se espera un repunte

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Turistas disfrutan de los complejos termales entrerrianos durante el fin de semana largo

Resultados

La estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.

El gasto promedio diario por turista fue de 90.495 pesos, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.

En total, los turistas desembolsaron 249.370 millones de pesos a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1% real frente a 2023. De esta manera, los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival.

Destinos más elegidos el fin de semana largo

Los destinos con mayor movimiento fueron Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron las ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

En lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, donde viajaron 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado en 2.971.578 millones de pesos.

Afluencia en Entre Ríos

En Entre Ríos el fin de semana fue de menor a mayor, aunque en el balance final, después del boom del feriado anterior en noviembre, quedó “sabor a poco”. La provincia arrancó este mini descanso de diciembre con un promedio provincial de reservas cercano al 50%, aunque con fuertes disparidades entre destinos y un escenario marcado por decisiones de viaje de último momento, que elevaron ese porcentaje.

El buen clima, la apertura de numerosas playas, la actividad termal en pleno funcionamiento y una nutrida agenda de eventos fueron los factores que más traccionaron al turismo.

Concordia volvió a destacarse como uno de los polos más dinámicos, impulsado por la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura y por un encuentro automovilístico de karting, alcanzando niveles de ocupación superiores al 85%.

Fiesta de la Citricultura en Concordia convocó a una multitud

Federación, uno de los destinos más visitados de la provincia, recibió turistas atraídos por sus aguas cálidas, su entorno natural y su infraestructura consolidada. Otras ciudades del corredor, como Colón, San José y Villa Elisa reforzaron su oferta con actividades culturales y recreativas, sumando atractivos al circuito termal más importante del país.

El fin de semana también coincidió con actos y celebraciones locales vinculados al lanzamiento de la temporada estival, con bendiciones de playas, eventos artísticos y presentaciones institucionales en San José, Concepción del Uruguay, Villa Urquiza y otras localidades. La agenda de eventos fue amplia y variada. En Gualeguay, la 6ª Fiesta Provincial del Patí Gualeyo reunió a 260 embarcaciones y a cerca de 780 pescadores de distintas provincias, en un concurso deportivo que anticipa récords de participación y consolida a la ciudad como destino de turismo activo.

En Pueblo General Belgrano, junto a Gualeguaychú, se realizó la Fiesta de las Costumbres Argentinas, mientras que en Concordia se sumó la 31ª Fiesta Argentina de la Pesca del Bagre Amarillo, que convocó a pescadores y familias en las costas del río Uruguay.

