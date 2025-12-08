Uno Entre Rios | Escenario | Paseo Navideño

Inauguran el Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades

La Municipalidad de Paraná inaugura este lunes 8 de diciembre el Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades

8 de diciembre 2025 · 15:32hs
Inauguran el Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades

La Municipalidad de Paraná inaugurará este lunes 8 de diciembre el Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades, una propuesta pensada para que vecinos, vecinas y turistas disfruten de un recorrido temático durante las fiestas. El espacio estará ambientado con decoración alusiva, iluminación nocturna y sectores para fotografías, y permanecerá disponible hasta Reyes.

Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades

El paseo incluirá un sillón de Papá Noel para tomarse fotos y un buzón donde niños y niñas podrán dejar sus cartas. También habrá arbolitos, pinos, trineos y distintas intervenciones que buscan recrear el espíritu navideño en un entorno accesible para todas las edades. Desde el área de Arquitectura de la Secretaría de Servicios Públicos, Melina Guerra señaló que el conjunto se aprecia especialmente por la noche, cuando se activa la iluminación diseñada para destacar cada elemento del circuito.

La puesta en escena fue realizada por equipos municipales de Alumbrado Público, Herrería, Arquitectura y otras áreas de la Secretaría de Servicios Públicos, que trabajaron en el armado de las estructuras y la instalación de luces. Además, en la zona del Patito Sirirí, junto al cartel de Paraná, se instaló un árbol navideño coronado con una estrella de Belén e iluminado desde su base con reflectores.

El Paseo Navideño será el único de estas características en la ciudad durante esta temporada e invita a las familias a sumarse, recorrerlo y registrar un recuerdo en estas celebraciones.

Paseo Navideño Plaza de las colectividades Navidad Paraná
