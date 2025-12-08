Uno Entre Rios | Policiales | Comerciante

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

El comerciante había sido denunciado en 2024 por Marcelo Boeykens, abogado Liga Argentina por los Derechos Humanos, por vender un casco nazi en Market Place

8 de diciembre 2025 · 10:41hs
El comerciante había sido denunciado en 2024 por Marcelo Boeykens

El comerciante había sido denunciado en 2024 por Marcelo Boeykens, abogado Liga Argentina por los Derechos Humanos, por vender un casco nazi en Market Place  

Un comerciante que había sido denunciado en 2024 por ofrecer en Market Place un casco nazi de la segunda guerra mundial fue absuelto por la Justicia federal.

La denuccia había sido formulada por Marcelo Boeykens, abogado Liga Argentina por los Derechos Humanos y se había producido el allanamiento en diciembre de 2024, por una supuesta infracción a la Ley N° 23.592 que protege contra actos discriminatorios que limitan derechos por motivos de raza, condición social, género, religión u opiniones políticas. La investigación no arrojó los resultados necesarios para continuar con el proceso y el fiscal federal solicitó el sobreseimiento.

Se montó un operativo policia a partir de una broma. La Fiscalía de Diamante ordenó abrir una causa por falsa denuncia a un hombre de Crespo, de 36 años. 

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

En la noche de este domingo, se produjo un violento accidente entre una camioneta y una moto.

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

El 24 de octubre de 2024 el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Marcelo Javier Boeykens, presentó una denuncia en la que dio cuenta de maniobras en presunta infracción a la ley N° 23.592, conocida como Ley Antidiscriminación. Denunció que aquel día recibió por Whatsapp una publicación de Market Place de la red social Facebook, “respecto de un casco relacionado a los actos de terror y destrucción perpetrados por el régimen nazi, la cual fue dada de baja del sitio tras increpar a su usuario”.

Fuentes judiciales informaron que después de varios meses de investigación, el juez Federal Leandro Ríos considero que la conducta del investigado, un pastor evangélico de Paraná, no puso en riesgo en ningún momento el bien jurídico protegido por la Ley, remarcando que la actividad que desplegó el ahora sobreseído distaba mucho de considerarse como propaganda, incentivación o apología del deplorable régimen, publica APF.

juzgado
Es una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná,.

Es una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná,.

El comerciante fue defendido por el abogado penalista Franco Azziani Cánepa, quien informó que el sobreseimiento “se fundamentó, entre otras cuestiones, en que el juez concluyó, al igual que esta defensa, que de las distintas diligencias probatorias realizadas, del resultado negativo obtenido del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados y de la ausencia de menoscabo al bien jurídico protegido por la ley N° 23.592, la conducta no pudo ser generadora de perjuicio a terceros o contra la fe pública”.

El defensor destacó que en lo relativo al bien jurídico tutelado, el juez sostuvo que “para un sector de la jurisprudencia es la igualdad, el artículo 16 de la Constitución Nacional, mientras que, para otro, es la dignidad de las personas, pero que ambos principios se complementan y tienden a ‘afianzar’ la justicia”.

Azziani Cánepa destacó que el magistrado, “citando el artículo 3 de la referida ley y aludiendo a jurisprudencia relacionada a la atipicidad de las maniobras de mera exhibición y venta de obras o fotos no podrían considerarse promoción, incitación o propaganda, siendo un acto puro de comercio sin ningún tipo de contenido ilícito”. El defensor precisó que finalmente, “el juez ordenó que se le devuelvan al sobreseído todo los efectos que le fueran secuestrados oportunamente”.

étaxis.jpg
El juez federal Leandro Ríos recibió al jefe de la policía federal. Foto UNO Mateo Oviedo.
El juez federal Leandro Ríos recibió al jefe de la policía federal. Foto UNO Mateo Oviedo.

Entre los elementos que se secuestraron en el allanamiento se encontraban dos celulares en desuso, una notebook y “45 con insignias de Hittler, de águila y de cuerno, con rostros masculinos, según el caso), dentro de un sobre con la inscripción ‘Alemania’ ubicado en una estantería, como así también de 20 folletos y tarjetas publicitarias con diferente denominación, tipología y numeración en un sobre blanco…”.

En la sentencia, Ríos expresó que “finalmente, se entiende que el dictado del sobreseimiento del sindicado constituye un derecho subjetivo de hacer cesar definitiva e irrevocablemente el estado de sospecha que recae sobre aquel producto de esta investigación y, por tanto, corresponde disponer el sobreseimiento de WHK por este hecho”.

Ríos consideró que el Ministerio Público Fiscal devolvió las actuaciones junto a los efectos secuestrados e interesó el archivo de la causa con base “en el resultado negativo obtenido del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados (como consecuencia de los cuales solo surgen conversaciones –vía Whatsapp- sobre compraventa de antigüedades) y en la ausencia de menoscabo al bien jurídico protegido por la ley N° 23.592, que permite concluir que la conducta no puede ser generadora de perjuicio a terceros o contra la fe pública”.

Ríos resaltó que “como resultado del allanamiento dispuesto, no se localizó el casco al que se hiciera alusión en la denuncia y que, de haber existido la publicación, tampoco es una conducta capaz de afectar los bienes jurídicos sindicados. En lo que respecta a las estampillas, folletos y tarjetas publicitarias secuestradas, considera que las constancias de autos no dan cuenta que hayan estado en poder o sido utilizadas con fines ilícitos por WHK”. (APFDigital)

Comerciante Paraná propaganda nazi Marcelo Boeykens Justicia Federal
Noticias relacionadas
El expolicía de la Federal cumple su pena en su casa en Ben Ville, Córdoba.

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

un entrerriano murio en un choque en uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ver comentarios

Lo último

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Ultimo Momento
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Policiales
Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Ovación
Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

La provincia
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Dejanos tu comentario