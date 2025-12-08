UADER celebra el Día Nacional del Tango con la cuarta edición de su Gran Milonga

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) anunció la cuarta edición de la Gran Milonga, una propuesta que la comunidad académica y el público local ya incorporaron a su calendario cultural

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) anunció la cuarta edición de la Gran Milonga, una propuesta que la comunidad académica y el público local ya incorporaron a su calendario cultural. La actividad se realizará el miércoles 10 de diciembre, a las 20, en el Complejo Cultural La Vieja Usina de Paraná, con entrada libre y gratuita. La convocatoria se suma a las celebraciones por el Día Nacional del Tango, que se conmemora cada 11 de diciembre por los nacimientos de Carlos Gardel y Julio De Caro.

La programación incluye la presentación de la Orquesta Escuela de Tango de la Universidad, un proyecto que nació como taller del Departamento Cultura y que trabaja con el formato de orquesta típica. La iniciativa es coordinada por los profesores Yamil Isaac, Pablo Arcoba, Guillermo Trobbiani, César González y Sedil Toledo. Para esta edición, la formación contará con la participación especial de los cantantes Pablo Liendo, Claudio Cortez y Damián Ortíz.

También subirán al escenario los talleres culturales que coordina el docente Juan Carlos “Tati” Colombo: Danzas Folklóricas Argentinas, Tango (danza) y Malambo Femenino. Cada grupo presentará un recorrido por repertorios y estilos que forman parte de sus espacios de formación y encuentro.

La jornada ofrecerá patio gastronómico, pista de baile y musicalización en vivo a cargo del DJ Alexis Kloster, quien seleccionará tandas de milonga para acompañar la participación del público.