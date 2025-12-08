UADER celebra el Día Nacional del Tango con la cuarta edición de su Gran Milonga

Uno Entre Rios | Escenario | UADER

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) anunció la cuarta edición de la Gran Milonga, una propuesta que la comunidad académica y el público local ya incorporaron a su calendario cultural

8 de diciembre 2025 · 15:13hs
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) anunció la cuarta edición de la Gran Milonga, una propuesta que la comunidad académica y el público local ya incorporaron a su calendario cultural. La actividad se realizará el miércoles 10 de diciembre, a las 20, en el Complejo Cultural La Vieja Usina de Paraná, con entrada libre y gratuita. La convocatoria se suma a las celebraciones por el Día Nacional del Tango, que se conmemora cada 11 de diciembre por los nacimientos de Carlos Gardel y Julio De Caro.

La programación incluye la presentación de la Orquesta Escuela de Tango de la Universidad, un proyecto que nació como taller del Departamento Cultura y que trabaja con el formato de orquesta típica. La iniciativa es coordinada por los profesores Yamil Isaac, Pablo Arcoba, Guillermo Trobbiani, César González y Sedil Toledo. Para esta edición, la formación contará con la participación especial de los cantantes Pablo Liendo, Claudio Cortez y Damián Ortíz.

También subirán al escenario los talleres culturales que coordina el docente Juan Carlos “Tati” Colombo: Danzas Folklóricas Argentinas, Tango (danza) y Malambo Femenino. Cada grupo presentará un recorrido por repertorios y estilos que forman parte de sus espacios de formación y encuentro.

La jornada ofrecerá patio gastronómico, pista de baile y musicalización en vivo a cargo del DJ Alexis Kloster, quien seleccionará tandas de milonga para acompañar la participación del público.

