Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Personal policial de la departamental Feliciano salvaron la vida de un hombre con discapacidad motriz atrapado en el incendio de su vivienda

En las primeras horas de la mañana de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico de Feliciano fue alertado con un llamado, sobre un voraz incendio en una vivienda de departamentos ubicados en cale Perú, entre Buenos Aires y Presidente Illia, de esa ciudad.

Rápidamente se hicieorn presentes e ingresaron por la puerta principal al departamento N°5, donde un hombre de 62 años con discapacidad motriz solicitaba auxilio a viva voz.

incendio feliciano persona con discapacidad

Los funcionarios en su ardua tarea, lograron socorrer a esta persona luego de varios intentos fallidos para poder ingresar debido a la densidad y espesura del humo.

Según los datos difundidos, arrojando agua por la ventana pudieron aplacar las llamas y socorrer al hombre. Un vez fuera de la vivienda se le practicaron maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia. En el lugar, personal de Bomberos Voluntarios logró extinguir la totalidad del fuego.

En comunicación con la Fiscalía en turno se ordenó labrar los informes correspondientes.