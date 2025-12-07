Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

En la ida de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur, el Pigüino derrotó 1 a 0 a Atlético María Grande y el Decano igualó 0 a 0 con Sanjustino.

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Uno cumplió con su objetivo, al otro le quedó un sabor a poco. Los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol se presentaron como local, en la ida de la segunda Ronda del Torneo Regional Amateur . Neuquén logró una celebrada victoria por 1 a 0 sobre Atlético María Grande; mientras que Atlético Paraná igualó 0 a 0 con Sanjustino.

Los partidos fue fueron parejos, con equipos que no regalaron nada adentro del rectángulo de juego, dejando en claro que en estas instancias de eliminación directa no se puede regalar nada.

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

En la zona sur de la ciudad, se vivió un duelo muy cerrado, en el que poco a poco Neuquén fue sometiendo a su rival, convirtiendo en figura al arquero del Rojo, Pablo Hergenreder.

Pero la perseverancia del Pingüino le dio resultado, ya que Juan Manuel Lazaneo logró romper el cero en el marcador con un potente zurdazo que se metió en el ángulo del arco visitante, a los 34 minutos del complemento.

El marcador no se alteró y el Aurirrojo pudo celebrar un triunfo que le permite ir con cierta tranquilidad a María Grande.

Atlético Paraná buscó pero no pudo

Por otra parte, en barrio San Martín, Atlético Paraná recibió a uno de los mejores equipos de Primera Fase. Con una presión alta, el Gato logró neutralizar el buen juego del Matador, al que le costó imponer su buen juego.

En la ofensiva el dueño de casa tuvo algunas situaciones para convertir, pero chocó contra el arquero Cristian Reginelli, una de las figuras de la tarde.

En el complemento el Decano contó con una situación inmejorable a los 10 minutos, cuando Mariano Cáceres derribó adentro del área a Tomás Roulier. Sin embargo, Martín Comachi pateó muy mal el penal y la pelota se fue varios metros por encima del travesaño.

El Rojiblanco no pudo capitalizar las situaciones que generó y ahora deberá hacerse fuerte en tierras santafesinas.

Tanto Neuquén como Atlético Paraná buscarán la clasificación en condición de visitantes, sabiendo que son llaves parejas en la que no hay claros favoritos y cualquier cosa puede suceder en las revanchas del próximo fin de semana.

Los otros partidos del Torneo Regional Amateur

Los otros enfrentamientos de la Región Litoral Sur fueron Racing de Teodelina 2-Puerto San Martín 4, Parque Sur de Concepción del Uruguay 1-Defensores de Pronunciamiento 1 y Lanús de Concepción del Uruguay 0-Juventud Unida de Gualeguaychú 3, Colón de San Justo-Libertad de Sunchales y Aldao-Ben Hur de Rafaela. Este lunes, a las 20.30, se medirán Atlético San Jorge-Sportivo Sarmiento de Maggiolo.