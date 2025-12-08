Luis Petri oficializó su renuncia al Ministerio de Defensa Luis Petri formalizó su renuncia al Ministerio de Defensa y asumirá como diputado por Mendoza, tras asegurar que su gestión dejó "una misión cumplida". 8 de diciembre 2025 · 17:25hs

Luis Petri oficializó su renuncia al Ministerio de Defensa.

Luis Petri presentó formalmente su renuncia al Ministerio de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del martes 9. La decisión fue comunicada a través de una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei.

En el escrito, Petri destacó que haber integrado el Gabinete "quedará grabado para siempre" y sostuvo que la gestión concluye con "una misión cumplida" en términos de modernización, equipamiento y fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas.

Aviones F-16 se mostraron en vuelo rasante sobre CABA Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

LEER MÁS: Aviones F-16 se mostraron en vuelo rasante sobre CABA Renuncia en Defensa: Luis Petri pasará al Congreso Embed Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025 Tras su salida del cargo, el funcionario asumirá nuevas funciones en la Cámara de Diputados, luego de haber sido electo en los comicios del domingo 26 de octubre por la provincia de Mendoza. "Desde ese lugar seguiré defendiendo a su Gobierno y a los millones de argentinos que confían en el cambio definitivo que estamos llevando adelante", afirmó.