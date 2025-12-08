Juan Mernes se suma a Yacaré XV para el Súper Rugby Américas 2026.

Juan Mernes, capitán de Estudiantes de Paraná, se suma a Yacaré XV para el Súper Rugby Américas 2026, aportando juventud y experiencia continental.

El tercera línea paranaense Juan Mernes, quien cumplirá 23 años el próximo martes 30, se sumará a Yacaré XV para la próxima temporada del Súper Rugby Américas . La incorporación del joven talento representa una gran noticia para la franquicia paraguaya, que continúa reforzando su plantel de cara a un torneo cada vez más competitivo y profesional.

Mernes, actual capitán de Estudiantes de Paraná, llega tras una destacada temporada 2025 en la que se consolidó como uno de los referentes del equipo. Su experiencia en competencias continentales no es nueva: ya ha defendido los colores de Cafeteros XV y Dogos XV, lo que le permitirá adaptarse rápidamente a la exigencia del torneo y aportar liderazgo en el campo de juego.

Yacaré XV refuerza su plantel con el capitán de Estudiantes de Paraná

Con esta contratación, Yacaré XV continúa demostrando un proyecto sólido de crecimiento y consolidación. La franquicia no solo busca reforzar su plantel con jugadores de gran nivel, sino también estrechar lazos con la región del litoral argentino, donde se encuentran varios de sus refuerzos, como Mernes, que aportarán experiencia, garra y conocimiento del juego.

La expectativa es que la combinación de jóvenes talentos y jugadores con experiencia continental permita a Yacaré XV tener un desempeño competitivo y proyectar un equipo sólido y bien preparado que pueda pelear en lo más alto del Súper Rugby Américas.