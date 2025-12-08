El Ciclo Cronopios suma una nueva proyección en la Sala Noble

El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) anunció una nueva proyección dentro del Ciclo Cronopios

El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) anunció una nueva proyección dentro del Ciclo Cronopios. La función será este martes, a las 20, en la Sala Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná), con acceso libre y gratuito. En esta oportunidad se exhibirá Frances Ha (Noah Baumbach, 2012), filme de 86 minutos protagonizado por Greta Gerwig.

El ciclo es una propuesta organizada por el espacio terapéutico del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) junto al IAAER, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La selección de películas se inspira en los cronopios, aquellos personajes creados por Julio Cortázar en Historias de cronopios y de famas, definidos como seres creativos, sensibles, emotivos y algo caóticos. Cada función del programa aborda relatos cuyos protagonistas expresan ese espíritu.

Frances Ha sigue a una joven de 27 años que apuesta por su sueño de ser bailarina en una compañía de danza en Nueva York. Comparte departamento con su mejor amiga y atraviesa una etapa de búsquedas personales, decisiones impulsivas y vínculos afectivos que marcan su recorrido. La película retrata la amistad, la ambición y la vida adulta con un tono cálido y directo, característico de Baumbach.

La programación continuará el martes 16, a las 20, con Embriagado de amor (Paul Thomas Anderson, 2002), de 95 minutos.