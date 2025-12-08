Uno Entre Rios | Escenario | Ciclo Cronopios

El Ciclo Cronopios suma una nueva proyección en la Sala Noble

El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) anunció una nueva proyección dentro del Ciclo Cronopios

8 de diciembre 2025 · 13:34hs
El Ciclo Cronopios suma una nueva proyección en la Sala Noble

El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) anunció una nueva proyección dentro del Ciclo Cronopios. La función será este martes, a las 20, en la Sala Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná), con acceso libre y gratuito. En esta oportunidad se exhibirá Frances Ha (Noah Baumbach, 2012), filme de 86 minutos protagonizado por Greta Gerwig.

Ciclo Cronopios suma una nueva proyección

El ciclo es una propuesta organizada por el espacio terapéutico del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) junto al IAAER, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La selección de películas se inspira en los cronopios, aquellos personajes creados por Julio Cortázar en Historias de cronopios y de famas, definidos como seres creativos, sensibles, emotivos y algo caóticos. Cada función del programa aborda relatos cuyos protagonistas expresan ese espíritu.

inauguran el paseo navideno en la plaza de las colectividades

Inauguran el Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades

muestra y cierre de talleres: balance positivo en el centro integrador comunitario (cic) ii este

Muestra y cierre de talleres: balance positivo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

Frances Ha sigue a una joven de 27 años que apuesta por su sueño de ser bailarina en una compañía de danza en Nueva York. Comparte departamento con su mejor amiga y atraviesa una etapa de búsquedas personales, decisiones impulsivas y vínculos afectivos que marcan su recorrido. La película retrata la amistad, la ambición y la vida adulta con un tono cálido y directo, característico de Baumbach.

La programación continuará el martes 16, a las 20, con Embriagado de amor (Paul Thomas Anderson, 2002), de 95 minutos.

LEER MÁS: Invitan a un encuentro gratuito por el Día Nacional del Tango en Paraná

Ciclo Cronopios Sala Noble Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos IAAER
Noticias relacionadas
uader celebra el dia nacional del tango con la cuarta edicion de su gran milonga

UADER celebra el Día Nacional del Tango con la cuarta edición de su Gran Milonga

artistas entrerrianos participan del cierre de proyecto cruce

Artistas entrerrianos participan del cierre de Proyecto Cruce

invitan a un encuentro gratuito por el dia nacional del tango en parana

Invitan a un encuentro gratuito por el Día Nacional del Tango en Paraná

Avalan en Rosario el cambio de nombre de una calle por el de Ricardo Iorio

Avalan en Rosario el cambio de nombre de una calle por el de Ricardo Iorio

Ver comentarios

Lo último

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Ultimo Momento
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Policiales
Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Ovación
Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

La provincia
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Dejanos tu comentario