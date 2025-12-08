Principio de ahogamiento y mano atrapada: dos menores debieron ser trasladados al Masvernat.   

Dos menores tuvieron que ser derivados al Hospital Masvernat desde las termas del Perilago durante estos días . Ambos hechos señalados ocurrieron durante el fin de semana largo y afortunadamente no hubo lesiones de consideración en ninguno de los casos. Las explicaciones fueron brindadas desde la Codesal sobre cada uno de ellos.

En el primero de los hechos, ocurrido el pasado viernes, un niño sufrió principio de ahogamiento antes de ser rescatado por los guardavidas. Siempre de acuerdo a versiones de los presentes, el menor (que formaba parte de una delegación de un club concordiense) se habría lanzado desde uno de los toboganes y al caer en la pileta comenzó a sufrir un principio de ahogamiento. Allí fue rescatado por los guardavidas que trabajan para la Codesal en el complejo, que lograron reanimarlo y estabilizarlo, para que luego sea trasladado a la guardia del hospital Masvernat. Según señalaron responsables de la Codesal, cuando se pusieron en contacto con la madre del niño, ella les confirmó que su hijo estaba siendo dado de alta, afortunadamente sin complicaciones.

Dos niños resultaron asistidos y derivados al hospital tras accidentes en las termas del Perilago

Termas del Perilago.jpeg

El segundo accidente ocurrió en la tarde del domingo, cerca de las 17, cuando una niña de 10 años estaba sentada en una zona donde el agua corre por un sistema de cascada y desagües. Fue en ese lugar donde introdujo su pequeña mano en un hueco, quedando su mano atorada en un caño de PVC. Según señalaron fuentes policiales, en el incidente tomó intervención personal de Bomberos Zapadores, quienes ratificaron que a las 17.15 salieron desde el cuartel rumbo al parque acuático Termas del Ayuí y al llegar se encontraron con la menor "que tenía su mano izquierda atrapada en un desagüe de una cascada del predio". Los funcionarios pudieron liberarla "rápidamente, mediante herramientas manuales", con las que se hizo una rotura en el lugar y se extrajo "su mano junto con un caño de PVC, trasladándola en una unidad sanitaria del 107 hasta un nosocomio".

Sobre este último hecho, la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) ratificó que eran cerca de las 5 de la tarde cuando fueron advertidos "de un incidente ocurrido en la Cascada N.º 3, sector que no se encuentra habilitado ni autorizado para el uso por parte de los visitantes". Según señalaron desde el organismo que depende de la provincia, "la menor, oriunda de la ciudad de Concordia, introdujo su brazo derecho en el desagote del piletón, produciéndose un efecto ventosa, que le impedía retirarlo por sus propios medios". Ante esa situación, "se procedió inmediatamente al resguardo del área y a evaluar la situación junto al personal de Enfermería del complejo", apuntando que "la madre de la menor solicitó expresamente la intervención del Servicio de Emergencias 107 y de Bomberos".

Ante ello, "siguiendo lo recomendado por los profesionales del 107, se indicó no movilizar a la menor hasta su arribo. A las 17.20, personal de Emergencias y Bomberos se hace presente en el lugar y (siguiendo las indicaciones previamente aportadas por personal de Codesal) proceden a realizar el rescate, logrando liberar el brazo de la menor". Una vez librada, "a las 17.40, la menor fue estabilizada y trasladada en ambulancia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, acompañada por su madre y su tía, con el fin de realizar una evaluación médica más completa". Desde Codesal se aseguró que, luego del traslado, "se mantuvo comunicación directa con el Director del Hospital Masvernat, Dr. Guillermo Bossa, quien informó que la menor no presentaba fractura alguna, solo una lesión leve que no revestía gravedad".

Como cierre, desde el complejo se apuntó que "todo el accionar del personal de Codesal se desarrolló conforme a los protocolos de seguridad y asistencia, activando los mecanismos correspondientes y colaborando con las fuerzas intervinientes hasta la resolución final del hecho". Agregaron que el personal del lugar "cumple estrictamente con las normas de seguridad establecidas en el complejo y con las funciones que le competen. No obstante, resulta materialmente imposible realizar un seguimiento individualizado de cada visitante, por lo que se apela al cumplimiento responsable de las indicaciones, señalización y restricciones vigentes, a fin de prevenir situaciones que puedan derivar en incidentes de esta naturaleza".