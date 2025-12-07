Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

El accidente fue en el tramo que une las localidades de Seguí y Viale, donde una moto y una camioneta colisionaron de manera violenta.

En la noche de este domingo, se produjo un violento accidente entre una camioneta y una moto.

Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo por la noche sobre la Ruta 32, en el tramo que une las localidades de Seguí y Viale, donde una moto y una camioneta colisionaron de manera violenta. El accidente se dio con un ruta con algo de lluvia.

Según las primeras informaciones aportadas por personal que trabajó en el lugar, el choque dejó como saldo dos personas fallecidas , cuyos datos personales aún no fueron oficialmente confirmados.

Tras el impacto, intervinieron efectivos de la Comisaría local, Bomberos Voluntarios de Seguí y personal del Hospital Lister, quienes asistieron la emergencia y trabajaron en la organización del tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación, aunque se presume que la mecánica del choque fue frontal. Las autoridades aguardaban la llegada de los peritos de la División Criminalística para avanzar con los trabajos técnicos.

La imagen compartida por Puerto FM muestra la magnitud del impacto y la presencia de los equipos de emergencia en el lugar.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre la identidad de las víctimas y mayores detalles sobre el hecho.