Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

El TOF de Concepción del Uruguay redujo la pena de Luis Oscar Varela a seis años y seis meses de prisión por delitos de Lesa Humanidad.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay —integrado por los jueces Mariela Rojas, Mario Gambarcota y José Cello— resolvió ajustar la pena impuesta al expolicía de la federal de esa localidad Luis Oscar Varela (alias El Cordobés o Golli) y fijarla en seis años y seis meses de prisión. La resolución está fechada el 5 de diciembre en la causa conocida como "La Noche del Mimeógrafo". En 2022 le habían aplicado siete años de cárcel, pero el represor logró una reducción tras una apelación. Concretamente, la Casación Federal lo absolvió del delito de tormentos agravados en perjuicio de una persona y remitió el expediente nuevamente al TOF para que dicte la nueva pena.

Así las cosas, el tribunal lo consideró coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas —en cuatro hechos— cometidos contra César Manuel Román Yáñez, Juan Carlos Romero, Juan Carlos Rodríguez y Roque Edmundo Minatta; y de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas —en tres hechos— en perjuicio de Yáñez, Romero y Minatta.

Los magistrados calificaron todos los hechos como delitos de Lesa Humanidad, en línea con lo dispuesto por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y la Sentencia N.º 39/2022 del mismo tribunal. La audiencia donde se discutió la reducción de la pena se realizó a fines de noviembre. Participaron la fiscal general María Josefina Minatta; el querellante Marcelo Boeykens, en representación de las víctimas; y los defensores Marcos Juárez, Sebastián Marcelo Maccari Gaido y Federico Varela. El condenado participó a través de Zoom desde su casa donde cumple prisión domiciliaria en Bell Ville (de donde es oriundo), provincia de Córdoba.

El caso

Cabe recordar que en el juicio, realizado en 2022, la Justicia consideró a Varela y a Jorge Alberto Rodríguez (alias El Manchado) coautores de los delitos de privación ilegitima de libertad con empleo de violencia y amenazas contra cuatro estudiantes de secundaria, con entre 17 y 18 años de edad, militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, que fueron secuestrados el 19 julio de 1976 y llevados a la delegación local de la Policía Federal Argentina donde fueron sometidos a torturas hasta su liberación.

Los hechos se conocen como “La Noche del Mimeógrafo” porque los interrogatorios efectuados por los represores se centraban en la máquina de imprimir panfletos contra la dictadura que supuestamente tenía el centro de estudiantes. El denunciante fue César Román, una de las víctimas, quien se presentó a la Justicia muchos años después de recuperada la democracia, cuando las condiciones políticas cambiaron a partir de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Durante el debate en su contra, Varela negó haber participado de los hechos. “Nosotros no teníamos a cargo a la gente detenida, no podíamos preguntar nada. Era recién llegado”, dijo en un audiencia en octubre de 2022.

“Era gente muy joven la que estaba detenida”, recordó. Y agregó: “Yo no soy un torturador. Nunca estuve en un grupo especial. Varios años después pasé a una oficina. Yo no pertenecí a ningún grupo especial. No estuve en técnica”. “Mis compañeros me decían Golli”, por lo que negó que le dijeran El Córdobes como lo citaron varias de las víctimas y testigos, incluyendo otros ex policías, y aludió a que se trataba de una confusión con otro policía.

En los dos juicios anteriores fueron condenados los expolicías federales Julio César “El Moscardón Verde” Rodríguez y Francisco Crescenzo, en 2012, y José Darío Mazaferri, en 2018. Rodríguez recibió 15 años de prisión, Crescenzo 10 años y Mazzaferri –tras una reducción de la pena por un fallo de Casación– a 18 años.