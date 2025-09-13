Uno Entre Rios | Show | Thiago Medina

Thiago Medina se accidentó y rezan por su recuperación

13 de septiembre 2025 · 12:44hs
Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano que actualmente tiene 22 años, es centro de la angustia de sus pares tras haber protagonizado un lamentable accidente que lo mantiene en la Unidad de Terapia Intensiva desde anoche: sus seres queridos realizaron una amplia cadena de oración.

Claramente, el mensaje que más resonó fue el de Daniela Celis, madre de las hijas de Medina y quien lo acompaña en el hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega. Celis, más conocida como “Pestañela”, solicitó la cadena de oración y fue replicada por su ex cuñada.

Al conocer del accidente, Celis se hizo presente en el lugar en el que operaban a su ex pareja. Pese a que se separaron hace poco y el vínculo no quedó en el mejor de los términos, a la ex Gran Hermano eso no le importó. Desde su cuenta de Instagram, antes de la medianoche, hizo un dramático posteo en el que brindó los primeros detalles del esado de Thiago y contó que tenía afectado al menos un brazo y un pulmón.

"Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias", prometió la infuencer. Según contó, el padre de sus hijas llevaba puesto el casco, lo que lo salvó de peores consecuencias.

Camila “Camilota” Medina, no sólo replicó el mensaje de Celis que informaba sobre la cirugía y el estado de salud de su hermano, sino que además posteó una imágen de ambos y escribió: “Hermano de mi alma, como me duele todo esto, aún no lo creo. Fuerzas mi amor, una vez más te pido. Es una batalla más de tantas que pasamos, te amo”.

La participante de Cuestión de Peso acompañó el texto junto a emoticones de lágrimas. El conductor del reality con nutricionistas, Mario Masacesi, recordó que la joven tomó la responsabilidad de madre de su hermano, cuando murió su mamá.

Por su parte, los ex “hermanitos”, Julieta Poggio, “Alfa” Walter Santiago e Ignacio Castañeras se sumaron al perdido de oraciones y auguraron por una pronta recuperación para el joven, padre de gemelas de un año y medio.

La salud del ex participante de GH

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado en el Hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de que le extirparon el bazo, tras el fuerte accidente de tránsito que sufrió cuando circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez.

Según explicó la madre de sus pequeñas mellizas, Daniela Celis, el joven debió ser operado y se encuentra “estable”. La también ex participante comparte la evolución del influencer en sus redes sociales y no deja de pedir oraciones y “luz” a sus seguidores.

“Thiago está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, reveló la joven y ex cuñada de Camila Medina que también adquirió popularidad por el reality Cuestión de Peso, bajo el apodo de “Camilota”.

Tal como explicó Celis, el joven “presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo” y añadió: “Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, Gracias”.

