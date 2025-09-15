Uno Entre Rios | Show | Thiago Medina

Thiago Medina sigue estable tras su accidente

Thiago Medina ex GH sigue en terapia intensiva: estable, sin fiebre, con menos medicación y pronóstico reservado.

15 de septiembre 2025 · 12:09hs
Thiago Medina ex GH sigue en terapia intensiva: estable

Thiago Medina ex GH sigue en terapia intensiva: estable, sin fiebre, con menos medicación y pronóstico reservado. 

Thiago Medina continúa luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras sufrir un violento accidente con su moto. El ex Gran Hermano fue derivado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Embed

Según informó el periodista de espectáculos Fede Bongiorno en su cuenta de X, el influencer se encuentra estable. "Sigue en terapia intensiva: estable, sin fiebre, con menos medicación y pronóstico reservado. El próximo parte sale a las 18hs", indicó.

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano se accidentó y lucha por su vida. Familiares y amigos pidieron una cadena de oración

Thiago Medina se accidentó y rezan por su recuperación

Beneficio a la conservación del patrimonio edilicio

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Horas atrás, Daniela Celis había agradecido en sus redes sociales a todos los que se sumaron a la cadena de oraciones, manifestando que Thiago tuvo una “leve mejoría” a comparación de su pronóstico del día sábado.

La ex pareja de Medina se encuentra acompañada por sus amigos de Gran Hermano; Juli Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio.

Thiago Medina parte médico Terapia intensiva GH
Noticias relacionadas
Corrientes inmigratorias en Entre Ríos

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

 Javier Tavarozzi (voz y guitarra)

"Crimen" llega a Paraná con un viaje musical por la obra de Gustavo Cerati

Adolescencia arrasó en los Premios Emmy 2025 y Owen Cooper hizo historia.

"Adolescencia" arrasó en los Premios Emmy 2025 y Owen Cooper hizo historia

Cumple 60 años Yesterday, la melodía de Paul McCartney

Cumple 60 años "Yesterday", la melodía de Paul McCartney

Ver comentarios

Lo último

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Ultimo Momento
Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

Policiales
Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Ovación
Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

La provincia
Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

UPCN: La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve

UPCN: "La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve"

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Paraná - Santa Fe: colectivos saturados generan malestar y quejas de los estudiantes 

Paraná - Santa Fe: colectivos saturados generan malestar y quejas de los estudiantes 

Dejanos tu comentario