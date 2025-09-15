Thiago Medina sigue estable tras su accidente

Thiago Medina ex GH sigue en terapia intensiva: estable, sin fiebre, con menos medicación y pronóstico reservado.

Thiago Medina continúa luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras sufrir un violento accidente con su moto. El ex Gran Hermano fue derivado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Según informó el periodista de espectáculos Fede Bongiorno en su cuenta de X, el influencer se encuentra estable. "Sigue en terapia intensiva: estable, sin fiebre, con menos medicación y pronóstico reservado. El próximo parte sale a las 18hs", indicó.

Horas atrás, Daniela Celis había agradecido en sus redes sociales a todos los que se sumaron a la cadena de oraciones, manifestando que Thiago tuvo una “leve mejoría” a comparación de su pronóstico del día sábado.

La ex pareja de Medina se encuentra acompañada por sus amigos de Gran Hermano; Juli Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio.