Familiares y amigos acompañan a Thiago Medina tras su grave accidente

Thiago Medina , exparticipante de Gran Hermano, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Durante la jornada del viernes, el joven de 22 años fue intervenido quirúrgicamente y su evolución se sigue minuto a minuto.

A su lado permanecen familiares y allegados, entre ellos exconcursantes del reality, incluida Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas Laia y Aimé. En medio de versiones sobre un supuesto distanciamiento entre Julio Medina, padre de Thiago, y Celis, la hermana del joven, Camila Deniz, pidió respeto: “Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos”.

Tras la operación, Celis brindó precisiones sobre el estado de salud de Thiago: “Él está estable, en terapia intensiva. Seguimos con el pedido de cadena de oración… depende de cómo evoluciona, es hora a hora. Creo mucho en Dios y en la energía que nos envían, porque sé que gracias a eso Thiago está bien y esperamos que se pueda despertar”.

Julio Medina señaló que el joven tiene “el pulmón lastimado, sensible” y que se debe esperar “el tiempo que se necesite”. Por su parte, Nacho Castañares, padrino de una de las hijas y excompañero del reality, agregó: “Somos familia y necesitamos estar todos juntos. Conteniendo, ayudando en lo que sea y esperemos que Thiaguito siga evolucionando como lo está haciendo, que es muy positivo todo”.