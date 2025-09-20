Uno Entre Rios | Show | Thiago Medina

Familiares y amigos acompañan a Thiago Medina tras su grave accidente

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno

20 de septiembre 2025 · 15:18hs
Familiares y amigos de Thiago Medina

Familiares y amigos de Thiago Medina

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Durante la jornada del viernes, el joven de 22 años fue intervenido quirúrgicamente y su evolución se sigue minuto a minuto.

El estado de salud de Thiago Medina

A su lado permanecen familiares y allegados, entre ellos exconcursantes del reality, incluida Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas Laia y Aimé. En medio de versiones sobre un supuesto distanciamiento entre Julio Medina, padre de Thiago, y Celis, la hermana del joven, Camila Deniz, pidió respeto: “Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos”.

Thiago Medina ex GH sigue en terapia intensiva: estable, sin fiebre, con menos medicación y pronóstico reservado. 

Thiago Medina sigue estable tras su accidente

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano se accidentó y lucha por su vida. Familiares y amigos pidieron una cadena de oración

Thiago Medina se accidentó y rezan por su recuperación

Tras la operación, Celis brindó precisiones sobre el estado de salud de Thiago: “Él está estable, en terapia intensiva. Seguimos con el pedido de cadena de oración… depende de cómo evoluciona, es hora a hora. Creo mucho en Dios y en la energía que nos envían, porque sé que gracias a eso Thiago está bien y esperamos que se pueda despertar”.

Julio Medina señaló que el joven tiene “el pulmón lastimado, sensible” y que se debe esperar “el tiempo que se necesite”. Por su parte, Nacho Castañares, padrino de una de las hijas y excompañero del reality, agregó: “Somos familia y necesitamos estar todos juntos. Conteniendo, ayudando en lo que sea y esperemos que Thiaguito siga evolucionando como lo está haciendo, que es muy positivo todo”.

LEER MÁS: María Becerra y Pampita se robaron todas las miradas en Madrid

Thiago Medina accidente Daniela Celis
Noticias relacionadas
Peter Lanzani 

El detalle de Peter Lanzani que se negó a modificar

María Becerra y Pampita juntas en Madrid

María Becerra y Pampita se robaron todas las miradas en Madrid

el festival de arte joven reprogramo sus actividades por cuestiones climaticas

El Festival de Arte Joven reprogramó sus actividades por cuestiones climáticas

Daiana Rigoni, influencer entrerriana, peleará en el evento Párense de Manos.

La influencer entrerriana Daiana Rigoni peleará en "Párense de Manos III"

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Ultimo Momento
Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19

Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Policiales
Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Ovación
Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

Dejanos tu comentario