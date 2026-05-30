The Killers brilló en recital en el final de la Champions League

The Killers brindó un show previo a la final de Champions League, en la previa al partido entre el PSG vs Arsenal

La final de Champions League bailó al ritmo de The Killers , banda estadounidense que realizó un potente show en la previa al PSG vs Arsenal . The Killers tocaron, entre varios temas compactados, dos de sus grandes hits: “ When You Were Young ” y “ Human ”.

Formada en Las Vegas en 2003, The Killers es una de las bandas de rock más influyentes del siglo XXI. Liderada por Brandon Flowers, construyó una identidad marcada por himnos de estadio como “Mr. Brightside”, “Human” y “When You Were Young”, con más de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo.

"The Killers": Por su show antes de la final de la #ChampionsLeague pic.twitter.com/Kvh5h9aFhS

The Killers

La UEFA y Pepsi eligieron al grupo por su impacto global y por la conexión de sus canciones con la cultura futbolera, especialmente en Europa, donde muchos de sus temas se convirtieron en clásicos de tribuna y celebraciones deportivas.

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Además, la banda atraviesa un nuevo impulso artístico: confirmó que trabaja en su octavo álbum de estudio y mantiene una fuerte presencia en festivales y giras internacionales, un contexto ideal para encabezar uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.