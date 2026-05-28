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Samba na esquina invita a un mediodía musical en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

El grupo Samba na esquina realizará una nueva edición de Samba de Mediodía este sábado 30 de mayo desde las 12 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

28 de mayo 2026 · 17:25hs
Samba na esquina invita a un mediodía musical en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

El grupo Samba na esquina realizará una nueva edición de Samba de Mediodía este sábado 30 de mayo desde las 12 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La propuesta será con entrada libre y aporte voluntario.

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La jornada reunirá música en vivo, baile y una clásica roda de samba al aire libre. Desde la organización invitaron al público a asistir con sillones o reposeras para disfrutar del encuentro, que además contará con servicio de cantina.

Samba na esquina viene construyendo en Paraná un espacio atravesado por la música popular brasilera y el espíritu colectivo del samba. La formación está integrada por Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian, Wanda Gaioli, Juan Bonetti, Mauricio Guastavino, Santiago Weber, Ivan Petrich, Diego Sanchez y Gonzalo Díaz.

Con distintas presentaciones en la ciudad y la región, el grupo logró consolidar un público que acompaña cada encuentro con baile, palmas y participación activa. Bajo la consigna “O samba não pode parar”, el colectivo volverá a encontrarse con el público en una jornada marcada por el ritmo y el clima festivo de la cultura brasilera.

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Samba Na Esquina Juan L. Ortiz centro cultural Juan L. Ortiz
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