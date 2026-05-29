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"Es sano reírse y no tomarse todo tan en serio", dijo Fabio Alberti en diálogo con UNO

Fabio Alberti se presentará el 4 de junio en La Vieja Usina con un espectáculo que recupera personajes emblemáticos de Cha Cha Cha y Todo x 2 Pesos.

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

29 de mayo 2026 · 07:11hs
Fabio Alberti revive a Peperino Pomoro en Paraná

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El absurdo, la ironía y los personajes que marcaron una época volverán a encontrarse con el público entrerriano. Fabio Alberti regresará a Paraná este jueves 4 de junio para presentar en La Vieja Usina un espectáculo atravesado por el universo de Peperino Pomoro, uno de los personajes más recordados surgidos de Cha Cha Cha.

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La propuesta funciona como una especie de “misa” delirante dedicada a la vida y obra del personaje, aunque también incorpora figuras emblemáticas de distintos momentos de la carrera de Alberti. En escena aparecen el cura de Cha Cha Cha, Beto Toni y su muñeco —personaje nacido en Todo x 2 Pesos— junto a nuevas creaciones que amplían el universo absurdo del espectáculo.

Humor de culto

“La verdad que estoy súper conforme con el espectáculo como quedó”, contó Alberti en diálogo con UNO. “Está todo relacionado a la vida y obra del mártir Peperino Pomoro narrado a través del cura. Después también está Beto Toni y su muñeco, y hay tres personajes nuevos: un niño cantor, el ángel de Britos y una prostituta”, detalló sobre una puesta que además suma videos, intervenciones audiovisuales y cambios constantes de ritmo.

El actor explicó que el show está pensado como un espacio de distensión y encuentro con el público. “La gente sale muy contenta y un poco de eso se trata: que se divierta, se ría, se distienda y se entretenga en una sala de teatro”, señaló.

Con una trayectoria que atraviesa varias décadas dentro del humor argentino, Alberti se convirtió en una figura de culto gracias a programas que marcaron una forma distinta de hacer comedia en televisión. El impacto de personajes como Peperino Pomoro trascendió incluso a nuevas generaciones a través de memes, audios, stickers y redes sociales.

Ese fenómeno digital terminó acercando su trabajo a personas que no vivieron el auge original de Cha Cha Cha o Todo x 2 Pesos, pero que encontraron en internet una nueva puerta de entrada a ese humor absurdo y descontracturado. “Hay chicos que no habían nacido cuando nosotros empezamos y que nos descubrieron por las redes”, contó el actor al describir la amplitud del público que hoy acompaña sus espectáculos.

Alberti también destacó que el humor sigue funcionando como un punto de encuentro en tiempos atravesados por el cansancio y la sobreinformación. En ese sentido, sostuvo que el teatro ofrece algo difícil de reemplazar: la experiencia compartida de reír con otros. “Creo que es sano reírse y no tomarse todo tan en serio”, afirmó.

Delirio generacional

“El público es muy fiel y nos sigue hace muchísimos años. Pero también apareció un público nuevo, chicos que no habían nacido cuando nosotros empezamos y que nos descubrieron por internet y las redes”, reflexionó.

Durante la charla también recordó su vínculo con Paraná y las distintas visitas que realizó a la ciudad a lo largo de los años, tanto con espectáculos teatrales como durante la etapa de Todo x 2 Pesos. “He recorrido bastante la ciudad, he ido por el río, a comer pescado. Tengo amigos allá y siempre la paso muy bien”, comentó.

Lejos de mirar el presente desde la nostalgia, Alberti consideró que, más allá de los cambios tecnológicos, ciertos aspectos de la condición humana permanecen intactos. “Cambian las redes, la inteligencia artificial y todo eso, pero después creo que los males son los mismos de siempre”, sostuvo.

Sobre el valor del humor, el actor fue directo: “Para mí es sumamente importante. En la pareja, en la familia, en el trabajo, en la soledad. Creo que es sano reírse y no tomarse todo tan en serio”.

La presentación será el jueves 4 de junio en La Vieja Usina y las entradas están a la venta en: gradatickets.com y en Flamingo Bar (Paraná). El espectáculo promete recuperar el espíritu absurdo y descontracturado que convirtió a Fabio Alberti en una de las figuras más singulares del humor argentino.

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Fabio Alberti UNO Paraná humor
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