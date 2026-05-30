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Murió el hombre accidentado el 1 de mayo en el acceso a Paraná

Falleció el hombre de 36 años que volcó en el acceso a Paraná el 1 de mayo, tras permanecer casi 30 días internado en estado crítico

30 de mayo 2026 · 11:05hs
Falleció el hombre de 36 años que volcó en el acceso a Paraná el 1 de mayo

Falleció el hombre de 36 años que volcó en el acceso a Paraná el 1 de mayo, tras permanecer casi 30 días internado en estado crítico
Falleció el hombre de 36 años que volcó en el acceso a Paraná el 1 de mayo

Falleció el hombre de 36 años que volcó en el acceso a Paraná el 1 de mayo, tras permanecer casi 30 días internado en estado crítico

Falleció el hombre que protagonizó un violento vuelco en el acceso a Paraná el 1 de mayo, tras permanecer casi 30 días internado en estado crítico. El deceso se confirmó este sábado. El hombre de 36 años había protagonizado un impresionante accidente vial en el acceso a la capital entrerriana por la Ruta 12.

La víctima se encontraba en la unidad de terapia intensiva del hospital San Martín desde el momento del siniestro, ocurrido en la madrugada del pasado 1 de mayo.El accidente El hecho tuvo lugar minutos después de las 5:00 de la mañana, en la intersección de calle Salellas y Colectora, en un tramo ubicado entre Miguel David y Jorge Newbery.

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Según las pericias iniciales, la zona se encuentra en obra, lo que habría sido un factor que habría incidido en el siniestro vial.

El hombre circulaba al mando de un Volkswagen Suran cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado. De acuerdo a las averiguaciones de los agentes de Accidentología Vial, el conductor "habría seguido de largo", impactando violentamente contra un zanjón de desagüe que cruza la colectora.

Producto del fuerte impacto, el vehículo comenzó a dar varios tumbos hasta quedar detenido y su conductor gravemente herido.

Vuelco fallecido herido Paraná 1

En el lugar del siniestro trabajó personal policial de la Comisaría 15, junto a una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes asistieron en el rescate del conductor.

Desde su ingreso al hospital San Martín, el primer parte médico ya advertía sobre la gravedad de sus lesiones, indicando que el paciente requería cuidados intensivos. A pesar de los esfuerzos del personal de salud durante estas semanas, su deceso se produjo este sábado debido a las heridas sufridas.

Hombre acceso Paraná vuelco
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