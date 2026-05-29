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El Festival Bandera confirmó fecha para su séptima edición

El Festival Bandera se realizará el sábado 24 de octubre en Rosario y reunirá nuevamente a artistas nacionales e internacionales

29 de mayo 2026 · 12:44hs
El Festival Bandera confirmó fecha para su séptima edición

El Festival Bandera confirmó su regreso y ya tiene fecha para su séptima edición. El encuentro se realizará el sábado 24 de octubre en Rosario y volverá a reunir a miles de personas de distintos puntos del país en una de las citas musicales más convocantes de la agenda cultural argentina.

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Con el paso de los años, el festival se transformó en una referencia dentro del circuito nacional de música en vivo. La propuesta logró consolidar una identidad propia a partir de una combinación de artistas consagrados, nuevos exponentes de la escena y cruces generacionales que marcaron cada edición.

Desde su creación, por los escenarios del Festival Bandera pasaron algunos de los nombres más importantes de la música latinoamericana, junto a artistas emergentes que hoy ocupan un lugar central en la escena actual. Esa mezcla entre trayectorias y nuevas búsquedas artísticas convirtió al evento en una experiencia colectiva esperada por el público año tras año.

La edición 2026 ya comenzó a generar expectativa y desde la organización anticiparon que en los próximos días habrá novedades y anuncios vinculados a la programación. Con una convocatoria que creció edición tras edición, el festival buscará escribir un nuevo capítulo en Rosario, ciudad que volvió a posicionarse como uno de los polos culturales y musicales más importantes del país.

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