El Festival Bandera confirmó fecha para su séptima edición

El Festival Bandera se realizará el sábado 24 de octubre en Rosario y reunirá nuevamente a artistas nacionales e internacionales

El Festival Bandera confirmó su regreso y ya tiene fecha para su séptima edición. El encuentro se realizará el sábado 24 de octubre en Rosario y volverá a reunir a miles de personas de distintos puntos del país en una de las citas musicales más convocantes de la agenda cultural argentina.

Con el paso de los años, el festival se transformó en una referencia dentro del circuito nacional de música en vivo. La propuesta logró consolidar una identidad propia a partir de una combinación de artistas consagrados, nuevos exponentes de la escena y cruces generacionales que marcaron cada edición.

Desde su creación, por los escenarios del Festival Bandera pasaron algunos de los nombres más importantes de la música latinoamericana, junto a artistas emergentes que hoy ocupan un lugar central en la escena actual. Esa mezcla entre trayectorias y nuevas búsquedas artísticas convirtió al evento en una experiencia colectiva esperada por el público año tras año.

La edición 2026 ya comenzó a generar expectativa y desde la organización anticiparon que en los próximos días habrá novedades y anuncios vinculados a la programación. Con una convocatoria que creció edición tras edición, el festival buscará escribir un nuevo capítulo en Rosario, ciudad que volvió a posicionarse como uno de los polos culturales y musicales más importantes del país.