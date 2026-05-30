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Paraná: detenido por tentativa de homicidio de 2019

Un hombre de 47 años fue detenido en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, por la tentativa de homicidio ocurrida en 2019 en Paraná

30 de mayo 2026 · 13:38hs
Paraná: detenido por tentativa de homicidio de 2019

Paraná: detenido por tentativa de homicidio de 2019

Paraná: detenido por tentativa de homicidio de 2019

Este sábado por la mañana se dio cumplimiento a mandamiento Judicial proveniente del Juzgado de Garantías de Paraná, en causa caratulada "Tentativa de homicidio".

Detenido (1)

Personal de la Guardia Especial, dependiente de esta Jefatura Departamental procedió al traslado de un hombre de 47 años de edad, oriundo de Paraná, el cual fue detenido en Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, y sobre el cual pesaba un pedido de captura por el hecho.

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Detenido (2)

La tentativa de homicidio ocurrió el 3 de agosto del año 2019 en la capital de Entre Ríos. El detenido quedó alojado en sede de la Departamental Paraná a disposición de la Unidad Fiscal local, para afrontar los cargos que se le imputan.

detenido prófugo Homicidio Paraná
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