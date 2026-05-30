Los Rancheros: "La gente hizo propias nuestras canciones"

Los Rancheros se presentarán el viernes 5 de junio en Santa Fe y en exclusiva, UNO conversó con Meno Fernández

Los Rancheros se presentarán el viernes 5 de junio en Santa Fe y en exclusiva, UNO conversó con Meno Fernández

Hay canciones que sobreviven al paso del tiempo porque logran instalarse en lugares difíciles de explicar. No quedan solamente asociadas a una banda o a un disco, sino a momentos concretos de la vida de las personas. Una separación, un viaje, un amor, una noche entre amigos o una radio sonando en alguna cocina. En ese territorio emocional se mueve desde hace más de tres décadas Los Rancheros , grupo que regresará a Tribus Club de Arte (Santa Fe) el próximo viernes 5 de junio a las 21 con un show centrado en sus grandes clásicos. Mujer, Sin solución, Será, Casualidad o El Che y los Rolling Stones forman parte de una lista de canciones que lograron mantenerse vigentes incluso en generaciones que no crecieron con la banda en tiempo real.

En diálogo con UNO , Meno Fernández habló sobre ese fenómeno, el vínculo emocional con el público y el lugar que todavía ocupan esas canciones dentro de su vida.

“Rancheros es una banda de gira eterna”, resumió el músico al recordar el recorrido del grupo desde comienzos de los años noventa. “Desde el primer disco, producido por Andrés Calamaro, prácticamente no paramos nunca de tocar. Si no es acá, es afuera del país. Tenemos la bendición de que nuestras canciones atravesaron generaciones y siguen teniendo vigencia”, señaló.

La presentación en Santa Fe será parte de una gira que continuará por Corrientes, Resistencia y Asunción del Paraguay. Antes de eso, la banda volverá a reencontrarse con el público de la región en un espacio que, según Fernández, ya sienten cercano. “Volver a Tribus nos pone muy bien. Es un lugar hermoso y muy habitual para los conciertos”, contó.

Lejos de intentar escaparle a los clásicos, el cantante sostuvo que Los Rancheros construyó una relación distinta con sus canciones más populares. Mientras muchos artistas reconocen cansancio o distancia frente a los hits que los acompañaron durante décadas, Fernández asegura vivirlo desde otro lugar.

“Para mí son mi vida”, dijo. “Nunca me cansé de cantar mis canciones. Siempre pienso en la persona que está enfrente y que tal vez es la primera vez que puede verte en vivo. ¿Cómo le vas a negar eso?”, reflexionó. En esa idea aparece también una mirada muy ligada al público del interior, donde muchas veces los recitales funcionan como oportunidades únicas para reencontrarse con artistas históricos. “Yo también fui espectador y sufrí cuando algún músico no tocaba la canción que quería escuchar. Me iba con bronca. Por eso me parece egoísta negarse a los clásicos”, agregó.

El show en Tribus combinará esos himnos inevitables con canciones del último disco y un homenaje sorpresa al rock argentino. Fernández adelantó que la banda prepara un segmento especial atravesado por distintas canciones emblemáticas de la música nacional a modo de homenaje. “Es algo que no hacemos habitualmente, pero esta vez nos dieron ganas”, contó.

A lo largo de la charla, el cantante volvió varias veces sobre la relación emocional que se genera arriba del escenario. Más allá del paso de los años, aseguró que todavía hay momentos que lo conmueven profundamente durante los conciertos.

“Se me cayó más de una vez una lágrima cantando Será o Sin solución. Veo cómo la gente abraza esas canciones, cómo se miran entre ellos, cómo se emocionan. Y pienso que algo que hice en la cocina de mi casa tomando mate terminó formando parte de la vida de otros. Eso es muy fuerte”, expresó.

La emoción, en su caso, sigue funcionando como motor para continuar tocando. “El día que deje de sentir eso, llegará el momento de retirarme. Pero mientras me siga emocionando con la emoción de los demás, voy a morir en el escenario”, afirmó.

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El ritual ranchero

La banda llegará a Santa Fe integrada por Meno Fernández en voz y guitarra acústica, Julián Meza en bajo y coros, Riqui González en batería, Manu Pineda en teclados y coros, Facundo Farelo en percusión y Sergio Boaglio en guitarras y coros.

Las entradas para el show están disponibles en boletería de Tribus y a través de Ticketway. Además, Fernández invitó al público a seguir las novedades del grupo en su cuenta oficial de Instagram Los_rancheros, donde continúan compartiendo parte del recorrido de una banda que, lejos de la nostalgia vacía, sigue encontrando sentido en el encuentro con su gente. “Vamos a pasarla bien, vamos a recorrer nuestros clásicos, hacer canciones nuevas y celebrar nuestra música. Eso es lo más lindo que nos sigue pasando”, cerró el cantante.

Los Rancheros

Con más de tres décadas de recorrido, Los Rancheros logró consolidarse como uno de los grupos más reconocibles del rock y pop argentino de los años noventa. Formada a fines de los ‘80 y potenciada desde sus comienzos por la producción de Andrés Calamaro, la banda encontró rápidamente una identidad propia apoyada en melodías directas, letras cotidianas y canciones atravesadas por vínculos, amores y emociones simples que conectaron con el público masivo.

A diferencia de otros grupos de su generación, Los Rancheros mantuvo una relación cercana con sus clásicos y con el circuito de recitales en todo el país, especialmente en ciudades del interior donde construyó un vínculo muy fuerte con distintas generaciones. Así, sus canciones permanecen vigentes no solo por su presencia en radios y plataformas, sino porque siguen funcionando como parte de la memoria de miles de personas que encontraron en esas letras una forma de narrar momentos propios.